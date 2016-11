Velký spor o Van Gogha. Vyšla velká studie jeho skic, která ale zřejmě popisuje falzifikáty

Vincent van Gogh (via tadaocern.com)

Již dlouhou dobu se nestalo, že by byla akademická obec kunsthistoriků natolik rozpolcená jako nyní. Poté, co byla do prodeje uvedena studie Van Goghových skic, přišla skupina expertů z Van Goghova muzea s tvrzením, že studie se bohužel zabývá padělky.