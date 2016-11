Nápad roku: V Düsseldorfu nemusíte platit jízdenku, když se v mobilu podíváte na 4 reklamy

Chcete ušetřit 2,60 euro za jízdenku v autobusu či městském vlaku? V německém Düsseldorfu je to od konce října možné, když si stáhnete aplikaci WelectGo a pak se v mobilu podíváte na 4 krátké reklamy. Výměnou za to dostanete zdarma jízdenku do mobilu. Akce má velký úspěch, aplikaci si stáhlo už přes 20 tisíc lidí.