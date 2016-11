The New York Times: Mnozí Češi věří, že Trumpová by do Prahy přinesla pozornost

V České republice mnozí čekají, že případné jmenování někdejší manželky nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivany velvyslankyní Spojených států pozvedne celosvětový obraz této středoevropské země. Napsal to list The New York Times s tím, že by to nebylo poprvé, co by americkou ambasádu v Praze vedla známá osobnost, neboť někdejší prezident George Bush starší do tehdy ještě československé metropole vyslal v roce 1989 herečku Shirley Templeovou Blackovou, která se zde stala velmi populární.

"Česká republika usiluje o pozvednutí svého mezinárodního obrazu, zároveň ji ale trápí, že ji cizinci neustále považují za jejího předchůdce Československo, či ji chybně zaměňují za Čečensko. V dubnu čeští představitelé navrhli používat jednoslovný (anglický) název Czechia (Česko) s vírou, že říznější jednoslovné jméno se bude lépe vyslovovat," napsal deník o situaci v tuzemsku.

Nyní část České republiky doufá, že příjezd Ivany Trumpové do Prahy jako velvyslankyně by s sebou přinesl i záři reflektorů světového jeviště. Podnět ke spekulacím dala sama Trumpová, rozená Zelníčková, která pochází ze Zlína.

"Navrhnu, abych byla velvyslankyní v České republice," řekla Trumpová v rozhovoru s bulvárním listem The New York Post. Zároveň poznamenala, že má pro funkci dobré předpoklady, neboť čeština je její mateřským jazykem a v zemi je známá, a to nejen díky příjmení Trumpová.

The New York Times poznamenal, že Trumpová by na rozdíl od Blackové, která v 70. letech zastávala velvyslanecký post v Ghaně, byla zcela bez diplomatických zkušeností. Její kariéra se totiž dosud soustředila na módu, podnikání a psaní knih. Přesto, jak deník připomněl, již ukázala jistý politický instinkt, když zdůraznila přínos přistěhovalectví pro USA.

"My přistěhovalce potřebujeme," řekla listu The New York Post Trumpová, která se občankou Spojených států stala v 80. letech. Dodala, že přínosem jsou pracovití cizinci, kteří chtějí platit daně.

Trumpovou by jako velvyslankyni ocenil český premiér Bohuslav Sobotka, který po zvolení Trumpa na twitteru napsal, že on aspoň na rozdíl od některých předešlých amerických prezidentů ví, kde Česko leží. Sobotka také podle The New York Times zmínil, že USA v minulosti opakovaně jmenovaly velvyslance z nediplomatických kruhů, čímž nepřímo zmínil současného ambasadora Andrewa Schapira. Právník Schapiro je bývalým spolužákem dosluhující hlavy státu Baracka Obamy.

Velké zastání má Trumpová na Hradě, český prezident Miloš Zeman, který je podle The New York Times populistou, během kampaně navíc Trumpa hlasitě podporoval.

Naopak známý český umělec David Černý myšlenku Trumpové jako velvyslankyně považuje za vtip. "Je to noční můra, co jiného by to bylo?" položil si otázku. "Skutečně potřebujeme ambasadorku, jejíž hlavní kvalifikací je manželství s Donaldem Trumpem a to, že umí dobře lyžovat?" dodal.

Americký komentátor Erik Best, který žije 25 let v Česku, je však přesvědčen, že Trumpová by mohla skutečně přispět ke zlepšení spolupráce mezi velvyslanectvím a Hradem, neboť vztahy Zemana a Schapira jsou na bodu mrazu.

Někdejší český velvyslanec v USA a v Rusku Petr Kolář přílišná očekávání Čechů mírní. "I kdyby Donald Trump poslal do Prahy myšáka Mickeyho, je to jeho právo a jeho odpovědnost, což bychom měli respektovat," řekl.