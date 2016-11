V Íránu mají tabuli, která odpočítává hodiny do konce Izraele

Španělský deník El País si všiml fotografie, která začala před několika dny kolovat po sociálních sítích. Vyobrazuje ceduli, která stojí podél hlavní dopravní tepny íránského města Mašhad. Odpočítává hodiny, sekundy a minuty, které ještě zbývají do zániku Státu Izrael.

Jak k výpočtu designéři této íránské kuriozity došli, je jasné. Souvisí to s oblíbeným výrokem íránského duchovního, který řekl, že za 25 let už Izrael nebude existovat. Cedule výborně ilustruje současný vztah Íránu ke svému nepříteli, židovskému Státu Izrael. Ten měl život doslova na vlásku již od poloviny května roku 1948, kdy se jej okolní státy snažily zničit při jeho samotném vzniku, a těm se to nejen nepovedlo, ba naopak. Zatímco s některými státy se Izraeli podařilo normalizovat vztahy (například Egypt, který byl původně také součástí Arabské ligy), s některými jsou vztahy stále napjaté (Írán, Libanon).

Podle španělského El Paísu má cedule dokonce oficiální posvěcení, nechal ji totiž instalovat zástupce starosty města Mašhad, Vahdí Jalilí. V okamžiku, kdy byla pořízena fotografie kolující nyní po sociálních sítích, zbývalo izraelskému státu 8711 dnů, 1 hodina, 12 minut a 25 sekund pomyslného života.

A digital billboard in Mashhad, #Iran, displaying countdown to destruction of #Israel:

Days: 8711

Hours: 10:12:35 pic.twitter.com/zKvLz7zSuQ — Rohullah Yakobi (@Roh_Yakobi) 5. listopadu 2016

Zástupce starosty údajně k vytvoření cedule inspiroval projev íránského duchovního vůdce ajatolláha Chameneího, které ve svém proslovu konec nenáviděného státu předpověděl. Těchto 8711 dní je totiž přesně 25 let, které ještě bude muset Írán “čekat”, než židovský stát zanikne. “Dá-li Bůh, za 25 let už nebude existovat žádný sionistický region,” uvedl ajatolláh. Toto prohlášení se stalo ve veřejné anketě na webových stránkách ajatolláha vůbec nejoblíbenější.

Írán přerušil diplomatické styky s Izraelem v roce 1979, po íránské revoluci, kdy země změnila své směřování z prozápadního na přísně sekulární. Vůdčí osobností byl revoluce byl také duchovní vůdce, ajatolláh Chomejní. Po jeho smrti převzal úřad právě citovaný Chameneí, který antiizraelskou rétorikou nezdůraznil ve svých proslovech poprvé.