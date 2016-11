Štrasburský soud zamítl stížnost dvou Češek kvůli domácím porodům

Evropský soud pro lidská práva zamítl stížnost dvou českých občanek kvůli domácím porodům. Vyplývá to z rozsudku, který soud zveřejnil na svém webu. Případ se týká svobodné volby místa porodu a práva ženy mít u porodu v domácím prostředí porodní asistentku. Velký senát štrasburského soudu rozsudkem potvrdil své dřívější rozhodnutí, že práva rodiček v České republice nebyla porušena. Soudci rozhodli poměrem hlasů dvanáct ku pěti.

Šárka Dubská a Alexandra Krejzová se na soud obrátily s tím, že jim kvůli českým zákonům byla upřena možnost rodit doma za asistence lékařského odborníka. Obě si přály rodit doma s pomocí porodních asistentek. České zákony ale činnost porodních asistentek přísně regulují a proto prý ženy nemohly žádné asistentky najít.

Velký senát rozhodoval, zda v případu byl porušen článek osm Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Ten říká, že každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, a také že státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a kdy je to nezbytné. Soudci již podruhé dospěli k závěru, že tento článek porušen nebyl.

Podle českého ministerstva zdravotnictví soud "spravedlivě vyvážil všechna práva, která jsou v tak citlivé oblasti ve hře". Úřad také uvedl, že si uvědomuje kritické hodnocení soudu v některých záležitostech v porodnictví a proto zváží přijetí opatření, která by mohla zlepšit péči o české rodičky a novorozence.

Advokátka jedné ze stěžovatelek Zuzana Candigliota prohlásila, že soud stížnost zamítl, protože očekává, že český stát porodní péči zlepší sám, a ne na popud soudu.

V odůvodnění rozsudku stojí, že právo zvolit si místo porodu spadá pod uvedený článek úmluvy. Česká legislativa, která upřednostňuje porody v nemocnici, však podle soudců vychází z legitimní snahy chránit zdraví matky a dítěte po porodu. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná evropská norma, je v působnosti národních států, jak otázky domácích porodů upraví, uvedl soud.

Pětice soudců, kteří s rozsudkem nesouhlasili, poukazuje na to, že nastávající matky v Česku v podstatě nemají možnost rodit jinde než v nemocnici. Upírat matkám právo rodit doma s asistentkou je podle soudů "v demokratické společnosti neospravedlnitelné".

Evropské země se v regulaci a oblibě domácích porodů liší. Agentura DPA se v této souvislosti zmiňuje například o Nizozemsku, kde se doma narodí každé třetí dítě. V Německu jsou to jen přibližně dvě děti ze sta. Německá společnost porodníků a gynekologů se domnívá, že bezpečí matky i dítěte je nejlépe zajištěno v porodnici, což je princip, kterému odpovídá i česká právní úprava.

Dubská a Krejzová předložily své stížnosti evropskému soudu postupně v letech 2011 a 2012. V rozsudku z roku 2014 soud dospěl ke stejnému závěru jako dnes. Češky se po tomto rozhodnutí obrátily na velký senát štrasburského soudu, což je forma odvolání.