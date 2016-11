Za urážku Zemana na rok do vězení? Skupina poslanců chce obnovit trestný čin hanobení prezidenta

Skupina šesti desítek poslanců navrhla vrátit do trestního zákoníku čin veřejného hanobení prezidenta republiky. Za jeho spáchání by lidem hrozilo až roční vězení. Předlohu podepsali zejména zákonodárci vládních ČSSD a hnutí ANO a opozičních KSČM a Úsvitu. Před dalším projednáváním v zákonodárných sborech ji posoudí vláda. Pro jistotu jsme k článku přidali fotogalerii, za jejíž zveřejnění by nám v budoucnu mohlo hrozit doživotí.