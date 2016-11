Odvážný experiment: V Ontariu pošlou každému chudšímu člověku 33 tisíc měsíčně, dávky zruší

Původně se uvažovalo, že se v Ontariu zavede takzvaný „garantovaný univerzální příjem“, což by byl určitý finanční obnos, který stát vyplatí každému ve věku 18 až 65 let bez ohledu na to, jestli má příjem z práce či nikoliv. Nakonec se ale zatím testuje projekt jen pro lidi, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Zkoušet se to bude v regionu na severu provincie Ontario, v dalším na jihu a pak v jedné domorodé komunitě. V přepočtu tito lidé dostanou 33 tisíc korun měsíčně a zdravotně postižení ještě dalších zhruba 10 tisíc.

Vzhledem k platům v Kanadě to není až tolik peněz, proto je účast v projektu dobrovolná a základní příjem se bude vyplácet po dobu tří let. Pak se vše vyhodnotí, zda a jak se bude postupovat dál.

Různé kanadské vlády sní o těchto projektech celá desetiletí, ale realita je nakonec vždy jiná. V letech 1974 až 1979 něco podobného zavedlo město Dauphin v kanadské provincii Manitoba. Dávka pro všechny měla údajně nakonec na místní komunitu pozitivní vliv. Lidé prý byli zdravější a šťastnější. Jenže byla přesto po několika letech zrušena a nikdy už nebyla obnovena.

Finsko, Nizozemsko a Keňa také experimentují s vlastními projekty vyplácení základního příjmu pro své občany.

Finská vláda má od příštího roku testovat takzvaný všeobecný základní příjem. Vybraná skupina občanů bude od státu automaticky dostávat 560 eur (přes 15 tisíc korun) měsíčně.

Projekt je součástí volebních slibů, se kterými přišel premiér a multimilionář Juha Sipilä. Systém by měl přispět ke zvýšení zaměstnanosti a zjednodušení systému sociálních dávek.

Experiment se zaručeným příjmem se má v lednu 2017 rozběhnout i v nizozemském městu Utrecht.

Na celostátní úrovni garantovaný příjem pro všechny občany odmítli na začátku června v referendu ve Švýcarsku. Podle návrhu měl činit 2500 franků (63 tisíc korun) měsíčně bez ohledu na to, zda dotyčný pracuje, anebo je nezaměstnaný. Země helvetského kříže tím chtěla zrušit veškeré sociální dávky, podpory a příspěvky. Návrh se ale voličům nelíbil, protože podle nich nebyl spravedlivý k těm, kteří tvrdě pracují.