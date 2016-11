Ivana Trumpová chce být velvyslankyní USA v České republice

České kořeny bývalé manželky čerstvě zvoleného amerického prezidenta se zdají být dostatečnou kvalifikací pro to, aby Trumpová mohla být velvyslankyní Spojených států amrických v Čechách. Alespoň podle ní. Zprávu dnes přinesla americká média.

Ivana Trumpová, matka tří dětí Donalda Trumpa a bývalá modelka, požádá svého manžela o to, aby jí svěřil post velvyslankyně v její rodné zemi. Rodačka z Gottwaldova neboli současného Zlína si myslí, že ji v České republice všichni znají, a když navíc umí česky, je pro post ideální kandidátkou.

Nahradí Trumpová Andrewa Schapira, současného velvyslance USA v republice? “Jsem známá po celém světě a nepotřebuji příjmení Trumpová,” dodala ještě exmanželka prezidenta Trumpa pro americký server deníku New York Post. Donald Trump se k možnému umístění exmanželky do postu velvyslankyně zatím nevyjádřil, zprávu nijak zatím nekomentoval ani současný velvyslanec USA Schapiro. Zprávu naopak ihned zaznamenal mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Podle něj by byla Trumpová na tento post vhodná.

Byla by to skvělá volba! - Ivana Trumpová se chce stát velvyslankyní v Česku. ‚Navrhnu to exmanželovi,‘ říká - https://t.co/2704N2ALXx — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 13. listopadu 2016

Zprávu dnes přinesl americký tisk. První Trumpova manželka, bývalá lyžařka a modelka, byla za nově zvoleného prezidenta vdaná mezi lety 1977 a 1992. Mají spolu tři děti, Donalda Johna, Ivanku a nejmladšího Erica.