Klub Bataclan v Paříži opět otevřeli rok po atentátu, ale nepustili do něj kapelu, která zde tehdy hrála

Americká rocková kapela Eagles of Death Metal stála loni 13. listopadu na pódiu při svém koncertu v klubu Bataclan v Paříži, když tam islamističtí teroristé rozpoutali peklo. Při vražedném útoku tehdy zahynulo 89 lidí. Včera byl Bataclan po rekonstrukci opět otevřen koncertem zpěváka Stinga, ale jiný hudebník, Jesse Hughes, frontman Eagles of Death Metal, měl vstup zakázán.

Jules Frutos, manažer divadla Bataclan, řekl agentuře AP, že Hughes a jeho manažer jsou na koncertu Stinga persony non grata. „Snažili se na akci přijít, ale ochranka je nevpustila, nejsou zde vítáni.“ Přitom skupina Eagles of Death Metal hrála předtím v Bataclanu několikrát a vždy měla vyprodáno. Proč dnes ten nenávistný postoj?

Měsíc po loňském masakru Jesse Hughes vyslovil názor, že někteří muslimští členové bezpečnostní služby divadla Bataclan se mohli nějakým způsobem podílet na masakru, kteří zde rozpoutali teroristé hlásící se k Islámskému státu. Zpěvák ale pro svá tvrzení neměl žádné důkazy. Po mnoha odmítavých reakcích se proto následně omluvil. „Pokorně prosím lidi ve Francii za odpuštění,“ prohlásil.

Jenže v Paříži nezapomněli.

Někteří lidé se ale stále domnívají, že ochranka Bataclanu měla reagovat na útok jinak, protože byla zcela zaskočena a ihned proti útočníkům nezakročila.

Kapela Eagles of Death Metal v těchto dnech v Paříži byla a spolu se svými rodinami a fanoušky uctila památku všech obětí teroristických útoků z loňského listopadu. Manažer Bataclanu Frutos přesto prohlásil, že „nemají žádný respekt k obětem“. To ale také vyvolalo na sociálních sítích odmítnutí a kritiku, protože to je zjevná lež.

„Navíc Jesse Hughes vůbec u Bataclanu včera nebyl a ani se nesnažil dostat na koncert, protože nebyl pozván a neměl lístky,“ řekl časopisu Billboard zástupce firmy, která mu vydává desky.

Kde je pravda, se už asi nedozvíme. Ale část lidí považuje hádku o kapele Eagles of Death Metal za trapnost, která vzpomínku na oběti zkalila. Objevila se dokonce teorie, že Hughes nebyl pozván proto, že v americké prezidentské kampani podpořil Donalda Trumpa.