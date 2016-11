Nový Zéland zasáhlo silné zemětřesení nedaleko města Christchurch

Zemětřesení bylo podle USGS mělké, ohnisko otřesů leželo jen asi deset kilometrů pod zemí. Otřesy, které byly údajně cítit po celé zemi od Aucklandu na severu země až po Dunedin na jihu, byly zaznamenány po půlnoci z neděle na pondělí místního času (dnes po poledni SEČ).

Novozélandská civilní obrana doporučila občanům žijícím na východním pobřeží, aby se kvůli hrozbě přívalové vlny cunami uchýlili do výše položených míst nebo do vnitrozemí.

Hotely ve městě Christchurch byly spěšně evakuovány. V hlavním městě Wellingtonu, které leží asi 300 kilometrů od epicentra, se rozezněly sirény a lidé v panice vybíhali do ulic. Z lokality Cheviot ležící v centru zemětřesení jsou podle listu New Zealand Herald hlášeny značně poškozené budovy.

Oh Allah plz save every one CCTV shows magnitude 7.8 #earthquake hit #Christchurch #NewZealand pic.twitter.com/9NA0T7yEt1 #Tsunami #PrayForNZ