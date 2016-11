Rusko zakázalo vstup do země bývalému americkému velvyslanci. To se zatím stalo jen slavnému Kennanovi

Bývalý americký velvyslanec v Ruské federaci Michael McFaul je na seznamu nežádoucích osob. Jako persona non grata byl podle svých slov označen pro svůj blízký vztah s Barackem Obamou. McFaul byl velvyslancem v Moskvě v letech 2012 - 2014.

“Je mi to vážně líto, mám v Rusku stovky přátel,” reagoval na zákaz vstupu do země bývalý americký velvyslanec. “Kontakt s nimi teď bude mnohem složitější,” dodává. O zařazení bývalého ambasadora na seznam nežádoucích osob informovala dnes odpoledne agentura Reuters.

Michael McFaul vidí jasnou příčinnou souvislost mezi jeho blízkým vztahem k Baracku Obamovi a jeho zákazem vstupu do země. O svém označení persona non grata se dozvěděl, když si do země chtěl pro svou další návštěvu vyřídit vízum.

Ruská státní tisková agentura TASS však tvrdí, že začlenění na tento seznam nemá souvislost s přátelstvím s prezidentem Obamou. Důvodem je podle TASS “aktivní účast na destrukci dvoustranných vztahů (s USA),” citovala TASS agentura Reuters. Podle ní také hrozí lobby McFaula mezi oponenty Putinova režimu.

Posledním velvyslancem, který byl v Rusku persona non grata, byl slavný George Kennan, jehož “Dlouhý telegram”, popisující exaktně Stalinovo smýšlení a poválečnou atmosféru Sovětského svazu, se stal klíčovým v počátcích období známého jako studená válka. Nežádoucí osobu se stal Kennan v roce 1952, v tomto roce také jako ambasador úřadoval. Telegram pochází z roku 1946. “V tomto kontextu je to pro mě vlastně pocta,” uvedl k tomu bývalý velvyslanec McFaul.