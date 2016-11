Zemřel Leonard Cohen, autor hitů Hallelujah a Suzanne

„S hlubokým žalem oznamujeme, že legendární básník, písničkář a umělec Leonard Cohen odešel, hudba ztrácí jednoho z nejuznávanějších a nejplodnějších vizionářů,“ uvedli správci Cohenova oficiálního facebookového profilu. Dále připojili informaci, že pohřeb se uskuteční v Los Angeles.

Cohen se narodil v roce 1934 v Montréalu. S hudbou začal experimentovat už v mládí. Nejprve se učil na flétnu, ale největším zlomem v jeho životě byla koupě kytary, když mu bylo patnáct. Absolvoval několik lekcí flamenca a zajímala ho také lidová hudba. Na univerzitě, kde byste ho na přednáškách hledali marně, se přidal zájem o poezii a divadlo. V roce 1955 úspěšně odpromoval a o rok později vydal první sbírku básní.

Neúspěšný romanopisec a ukradený hit

Jeho první kapela, kterou založil ještě na univerzitě, nesla jméno The Buckskin Boys. Poté se dal na psaní románů. Jako spisovatel se však uznání nedočkal, takže se opět vrátil k hudbě. V šedesátých letech odjel do New Yorku, kde se začal stýkat s lidmi z okolí výtvarníka Andyho Warhola.Tehdy napsal i jeden ze svých největších hitů - Suzanne. Protože si ale nebyl jistý svým hlasem, nabídl píseň zpěvačce Judy Collins, která ji nazpívala na své album. Jak sám Cohen říká, vůbec tehdy nerozuměl světu autorských práv, a tak o všechny nároky na tuto píseň přišel. Na pódiích ji ale hrál až do konce života.

V roce 1967 vydal své debutové album Songs of Leonard Cohen. Kritiky byly různorodé, a Cohen tak místo koncertního turné začal pracovat rovnou na druhém albu. To neslo název Songs from the Room a zaznamenalo mnohem větší úspěch. Třetí album bylo opět přijato rozpačitě, ale to nejlepší mělo teprve přijít.

Zpívejte Hallelujah!

V roce 1972 vyrazil na první světové turné s albem Songs of Love and Hate. O rok později, během jomkipurské války, podporoval svými písněmi izraelské vojáky. Po válce se vrátil zpět do USA. Tam pracoval na několika dalších albech a vyrazil na další koncertní turné. I když byl původem Žid, od sedmdesátých let se věnoval buddhismu. A pak to přišlo. V toce 1984 napsal píseň Hallelujah. Zatímco ji v Cohenově podání nikdo příliš neznal, skladba zrála jako víno a coververze od Johna Calea a Jeffa Buckleyho z ní udělaly nesmrtelnou klasiku.

Cohen ale neusnul na vavřínech a až do současnosti nadále skládal, jezdil na turné, věnoval se poezii i kresbám. Bob Dylan, se kterým byl často srovnáván, navíc oceňoval i jeho skladatelské kvality: „Když lidé mluví o Leonardovi, zapomínají zmínit jeho melodie, které jsou pro mě, spolu s jeho texty, jeho nejvýjimečnějšími výtvory,“ uvedl letos pro magazín The New Yorker.

Cohen vystupoval i v České republice, v letech 2009 a 2013 navštívil Prahu. Své poslední studiové album You Want it Darker dokončil před pár týdny. Pokud si jej poslechnete, dojde vám, stejně jako u Bowieho hudebního epitafu Black Star, že Cohen odešel smířený a rozloučený.