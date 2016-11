Řádění idiota: Německý soud poslal do vězení politika, který si nechal na záda vytetovat koncentrák

Německý soud v Neuruppinu, města nacházejícího se severně od Berlína, poslal v pondělí na 8 měsíců do vězení osmadvacetiletého místního politika Marcela Zecha, který si nechal vytetovat na záda obrázek koncentračního tábora Osvětim a pod to nápis „Jedem das Seine“ (Každému, co mu patří), který byl na vstupní bráně nacistického tábora Buchenwald.