Rakušané varují: Dohoda s Tureckem je mrtvá, Evropě hrozí nová migrační vlna, EU musí opevnit své hranice

„Vždy jsem říkal, že migrační dohoda Evropské unie a Turecka by měla sloužit pouze pro překlenutí doby, dokud nebudou státy EU schopny účinně chránit své hranice a tím zastavit příliv migrantů,“ řekl v rozhovoru pro německý deník Bild rakouský ministr obrany Peter Doskozil.

Vyzval proto všechny členské země Evropské unie k tomu, aby daleko více dbaly na ochranu vlastních hranic.

Podle něj totiž březnová dohoda s Tureckem v podstatě pozbyla své platnosti, protože není dodržována.

18. března podepsala EU po nátlaku německé kancléřky Angely Merkelové smlouvu o migraci s Tureckem, podle které vláda v Ankaře přijme zpět všechny uprchlíky, kteří vstupují z jejího území do Řecka. Výměnou za to měla Ankara dostat celkem 6 miliard euro a bezvízový styk pro turecké občany do konce června letošního roku.

Z toho nebylo naplněno nic, navíc vše zkomplikoval pokus o vojenský puč v Turecku a následné fatální porušování lidských práv v této zemi.

Do Turecka bylo vráceno pouze několik stovek uprchlíků a bezvízový styk je v nedohlednu, protože vláda prezidenta Erdoğan porušuje všechny možné dohody a uvrhla v posledních měsících do vězení novináře, poslance, soudce, učitele i část armádních špiček. Celkem jde o 100 tisíc lidí.

Rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz pak v interview pro rádio OE1 poznamenal, že „Turecko se stále víc a víc vzdaluje od EU a dohody proto nefungují a nemohou fungovat“.

Rakouští politici proto také tvrdí, že nová velká migrační vlna do Evropy není v nejbližší době vůbec vyloučena.