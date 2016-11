Melania Trumpová pracovala v USA načerno, píše AP

Manželka republikánského kandidáta Donalda Trumpa pracovala ve Spojených státech ještě před tím, než tam získala pracovní vízum. Vyplývá to z dokumentů Associated Press, které dnes agentura zveřejnila.

Do Spojených států se Melania Trump přesídlila v roce 1996, kdy měla pouze vízum návštěvníka. Než získala pracovní vízum, pracovala v modelingu či například pro módní časopis. Dnešní zpráva však uvádí, že na rozdíl od toho, co tvrdí oficiální prameny Trumpovy kampaně, se Melania nechala vyplácet ještě v době, kdy byla v USA de facto “pouze” jako turistka.

AP se pokoušela získat vyjádření od advokta Michalea Wilderse, který se ve věcech Trumpové dlouhodobě angažuje. Vyjádření advokát neposkytl, pouze konstatoval, že to, co AP předložila, je v rozporu s dokumenty, které má on sám k dispozici. Což samozřejmě není odpověď na otázku, protože právě kvůli tomuto rozporu se začala AP případem hlouběji zabývat.

V souvislosti s ilegální prací Trumpové v USA je nutné připomenout, že migrace se stala pro Trumpa hlavním populistickým tématem kampaně. Nepřišel s žádným konkrétním plánem, ovšem hesel a prohlášení učinil v tomto smyslu mnoho. Při jedné z debat například řekl na adresu migrantů “Prostě je odstud dostaneme.” Šéfové kampaně zřejmě však těsně před samotnou volbou (ta proběhne 8. listopadu) zjistili, že nenávistný tón nemusí působit na všechny, a tak se smířlivějšími prohlášeními na téma migrace v USA přišla před dvěma dny právě Melania Trump, která se poprvé aktivně zapojila do manželovy kampaně čistě politickým prohlášením.