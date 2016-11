Jihokorejská prezidentka čelí skandálu, demonstruje se za její odstoupení

Čche Son-sil byla několik let nejbližší spolupracovnicí a hlavně důvěrnou přítelkyní prezidentky Pak Kun-hje. Ukazuje se však, že jejich vztah do značné míry přerostl meze běžného přátelství. Naopak to vypadá, že se prezidentka nechala ženou ovlivňovat, a to až do té míry, že Čche a prezidentčin poradce rozhodoval o tom, kam potečou státní peníze.

Prezidentka uznala svou vinu v emotivním veřejném prohlášení, při níž se jí podle agenturních zpráv třásl hlas. Svému národu se omluvila a slíbila, že bude s vyšetřujícími orgány bude plně spolupracovat.

Postavení prezidentky je ale i přes její omluvu jihokorejskému národu nejisté. Na dnešek byla svolána velká protivládní demonstrace, která požaduje její odstoupení. Odhad účasti prezidentčiných odpůrců je až 40 tisíc lidí. A to i přes to, že pochod demonstantů - údajně kvůli kolizi s veřejnou dopravou - úřady demonstrantům zatrhli.