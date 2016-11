Zakladatel WikiLeaks Assange tvrdí, že Clintonovou sponzorují příznivci Islámského státu

Zda se dá Assangemu věřit, je velkou otázkou, ale on svá tvrzení opírá o e-maily, jež získala organizace WikiLeaks. „Existují maily ze začátku roku 2014, které to dokazují,“ řekl Assange z velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, kde se již léta ukrývá, v rozhovoru pro televizi Russia Today. Musíme u toho upozornit, že kanál RT platí ruská vláda a v amerických volbách spíše podporuje Donalda Trumpa.

Pravdou ale je, že jak uniklé maily, tak mnoho jiných důkazů ukazují na to, že vlády Saúdské Arábie a Kataru přes různé prostředníky kdysi financovaly některé aktivity Islámského státu. Podle Assange ty samé fondy napojené na vlády těchto dvou arabských zemí přispěly i do nadace Clintonových a na kampaň demokratické kandidátky. To, že kolem 10 milionů dolarů od člena královské rodiny Saúdské Arábie získala nadace rodiny Clintonových, přiznala i samotná Hillary Clintonová. Julian Assange v rozhovoru také odmítl tvrzení, že zveřejňováním mailů se snaží dostat do Bílého domu amerického miliardáře Donalda Trumpa.

„Trumpovi nebude dovoleno vyhrát, protože Clintonovou podporují banky, zbrojařské firmy, vlastníci médií a většina novinářů,“ dodal zakladatel WikiLeaks Assange.Uniklými maily a korespondencí Clintonové z doby, když byla ministryní zahraničí, a která se dostala i její vinou do soukromých rukou, se zabývá i FBI. Podle všech průzkumů to Hillary Clintonové v kampani hodně uškodilo.