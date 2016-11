Chcete koupit slavné auto? Ronaldo prodává své luxusní bentley. A pozor, není drahé!

Kdyby vám tenhle vůz nabízeli v autobazaru, řekli by, že to je anglická kvalita po prvním majiteli, který s ním jezdil jen v sobotu na zápasy a „nalítáno“ to má jen jednou „kolem koule“. V normální mluvě to znamená, že luxusní bentley z roku 2008, jež má najeto jen 55 tisíc kilometrů a jehož jediným majitelem byl fotbalista Cristiano Ronaldo, jde příští týden do prodejní aukce.