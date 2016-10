Německo nebude uznávat manželství osob mladších 16 let, mezi uprchlíky je však časté

Německo nebude do budoucna uznávat žádná manželství, v nichž je alespoň jeden z manželů mladší 16 let. Zahraničním novinářům v Berlíně to řekl spolkový ministr spravedlnosti Heiko Maas. Dnes je takových svazků kolem 480. U mladistvých ve věku 16 až 18 let soudy vždy věc zváží individuálně.