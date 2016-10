Policie našla na jihu Dánska mrtvolu syrské uprchlice a jejích dvou malých dcer

Rodina dorazila do Dánska v roce 2015 a získala status uprchlíků. Žila ve městě Aabenraa.

Policisté začali po dotyčných pátrat poté, co je příbuzní ženy upozornili na to, že se s ní nemohou několik dnů spojit. V neděli našla policie ostatky ženy a dívek ve věku sedmi a devíti let v mrazáku v jejich bytě. Podle policistů byly zřejmě zavražděny ve čtvrtek nebo v pátek. Více podrobností policie nesdělila.