Islámský stát se přihlásil k vraždě 16letého chlapce v Hamburku

Teroristická organizace Islámský stát (IS) se přihlásila k vraždě šestnáctiletého chlapce, který byl zabit před dvěma týdny v Hamburku. Uvedla to dnes agentura Amak, přes kterou islamisté komunikují. Chlapce podle ní ubodal stoupenec IS, který splnil pokyn útočit v nepřátelských zemích.

Při incidentu napadl neznámý útočník chlapce s jeho patnáctiletou dívkou pod mostem na břehu řeky Alster. Hocha zezadu několikrát bodl do zad a jeho přítelkyni skopl do řeky. Zatímco dívce se podařilo uniknout, chlapec krátce po převozu do nemocnice zraněním podlehl.

"Voják Islámského státu 16. dne tohoto měsíce pobodal dvě osoby v Hamburku. Čin provedl v reakci na výzvu útočit na občany zemí koalice (bojující proti IS)," uvedla agentura Amak.

Mluvčí hamburské policie odmítla tvrzení islamistů komentovat, média pouze odkázala na již dříve vydané prohlášení k incidentu. V něm policie podle agentury Reuters uvedla, že útočník byl "jižního vzhledu" ve věku 23 až 25 let a na tvářích měl strniště. Pozadí události není jasné a zatím je předmětem vyšetřování.

Případem se dnes začalo zabývat spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe, které má v kompetenci případy terorismu na německém území. Prověřit chce hlavně důvěryhodnost zprávy agentury Amak. Vyšetřování samotného napadení mladých lidí ale nadále vedou kriminalisté z Hamburku.

Dnešní prohlášení agentury Amak s sebou přináší řadu pochybností. Zatímco běžně se IS k atentátům hlásí nejpozději dva dny po jejich provedení, od zabití chlapce v Hamburku uplynuly již dva týdny, podotýká agentura DPA. Záhadou také zůstává, proč zpráva Amak v německé jazykové verzi hovoří o tom, že bojovník IS ubodal dva lidi. Dívka, která oběť útoku doprovázela, ve skutečnosti neutrpěla žádná fyzická zranění.

Už v červenci se IS přihlásil ke dvěma teroristickým útokům v Bavorsku. Ve vlaku na cestě do Würzburgu afghánský uprchlík napadl nožem a sekyrou turisty z Hongkongu a čtyři z nich zranil. Dva dny poté se jiný běženec pokoušel dostat na koncert v Ansbachu s batohem plným výbušnin. Když ho nepustili dovnitř, vyhodil se do povětří a zranil 15 lidí.