Polský výrobce dával do čaje pro Česko zakázanou látku

V čaji Noni & Švestka vyráběné společnost Biogena ve vlastnictví polského fondu Avallon byla Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí při kontrolním nákupu dne 15.7.2016 zaz­namenána přítomnost zakázané látky - konkrétně sladidla sukralóza. Tato látka se přitom nesmí používat při výrobě čajových směsí. Takový způsob záměny složení potravin se obvykle používá, když výrobci chtějí ušetřit na výrobních nákladech. Problém tak může nastat pro spotřebitele, kteří nechtějí konzumovat umělá sladidla, nebo se jim ze zdravotních důvodů musí vyhnout.

Situace je o to závažnější, že polský fond Avallon je také majitele potravinářské firmy AG Foods, která dodává nápoje a potraviny do spousty českých škol pro děti nebo do zdravotnických zařízení. Samotný výrobce se ale na svých stránkách tváří, jako by se skoro nic nestalo. „Naše čaje zákazníci vyhledávají právě pro jejich kvalitu a pečlivou a šetrnou výrobu. Kvalita je pro nás na prvním místě, o čemž mimo jiné svědčí udělení značky Klasa pro naše výrobky. Intenzivně pracujeme s dodavatelem surovin pro dotčený čaj na zjištění, jak se mohla nesprávná surovina v čaji objevit,“ píše se na stránkách polské firmy. „Dotčená šarže čaje s datem výroby 25.4.2016 je zcela vyprodána. Pokud by Vám nevyhovovaly chuťové vlastnosti čaje této šarže obsahující sukralózu, můžete samozřejmě získat zpět peníze vynaložené na jeho nákup.

Stačí, když na e-mailovou (biogena@biogena.cz) nebo poštovní adresu (Biogena, s.r.o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice) zašlete fotografii krabičky čaje a informaci o alespoň přibližném datu a místě nákupu (účtenka není vyžadována). Peníze Vám následně budou vráceny převodem na účet,“ píše se na stránkách firmy.