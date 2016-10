Afghánce ze slavného snímku hrozí vězení. Zachránit ji chce fotograf

V roce 1985 se Šarbat Gualová dostala do povědomí nejširší veřejnosti. Fotograf Steve McCurry ji totiž vyfotil, aniž by znal její jméno, v uprchlickém táboře v Pákistánu, kam dívka prchla poté, co Sověti začali okupovat Afghánistán. Nyní Šarbat, již matce dvou dětí, hrozí vězení. Před ním ji chce fotograf uchránit.

Dívka se dostala na titulní stranu časopisu National Geographic a její tvář tak znal téměř celý svět. Jediný, kdo nevěděl, že je slavná, byla ona sama. Fotografie s názvem Afghánská dívka se dostala na titulní stranu světově známého časopisu, avšak do Pákistánu ani Afghánistánu se tato informace pochopitelně nedonesla. Tvář dívky, které bylo tehdy 12 let, ukazuje strach. Afghánská dívka se stala symbolem sovětské okupace Afghánistánu, kterou provedli Sověti v roce 1985. Její výraz, který se vrývá každému do paměti už přes třicet let, přiblížil světu sovětskou agresi a její důsledky na afghánské obyvatelstvo, které se po statisících stalo vnitřně vysídlenými osobami nebo uprchlíky.

Nyní příběh této ženy ožívá. Je jí nyní 43 let a žije v Pákistánu se svým manželem a dvěma dětmi. Stejně jako mnoho dalších Afghánců a Afghánek v zemi, žije i Šarbat v poloilegalitě. Téměř 1,5 milionu uprchlíků z Afghánistánu totiž nemá příslušná povolení k pobytu, pouze statut uprchlíka. Ač se to zdá jako již dlouhá doba, příběhy Afghánců v Pákistánu i nyní souvisí právě s agresí tehdejšího Sovětského svazu v Pákistánu. Šarbat proto zřejmě zvolila ilegální řešení, protože podle britské BBC si nechala vystavit doklady na falešné jméno, a to již v roce 2014. A právě za to jí hrozí až 14 let vězení.

Fotograf McCurry je ale rozhodnutý ženě pomoci. Pro deník Guardian uvedl, že postup pákistánských úřadů je alarmující. Na sociálních sítích se nechal slyšet, že žena celý život trpěla, a tak je neadekvátní, aby strávila dalších 14 let ve vězení. Jaké konkrétní kroky pro její záchranu podnikne, zatím fotograf nezveřejnil.