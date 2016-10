Hůlka versus Brady aneb Předávání vyznamenání sledujeme živě

Četl jsem provokativní názor Miroslava Macka o předávání státních vyznamenání. Možná by stálo za to poté, co si tu placku z Hradu Hůlka odnese, o jeho následujících slovech vážně přemýšlet: "Žádných státních řádů a vyznamenání netřeba, nemám nic proti tomu, když si university, různé spolky a soukromé instituce navrhnou a začnou udělovat všelijaká vyznamenání či pocty, nicméně pro slovutného architekta jsou největší poctou budovy, které po něm zůstanou, pro vynikajícího zpěváka vyprodané koncerty, pro herce potlesk diváků a pro politiky spokojení občané. Žádných plechových placek se stuhami, fángliček, šavliček a ceremonií k tomu zcela netřeba."