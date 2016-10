České obuvnické značce Snaha po divoké privatizaci hrozil zánik, teď vyrábí čtvrt milionu párů bot ročně

Výrobní družstva Snaha patřila v minulém století mezi přední české značky kožedělného průmyslu, po divoké privatizaci v 90. letech však část z původních devíti družstev zanikla a značka pomalu mizela z českého trhu. Na tradici výroby obuvi Snaha se nyní snaží navázat bývalé družstvo z Jaroměře. A to celkem úspěšně – letošní produkce bot by se měl přiblížit čtvrt milionu párů ročně.

„Po porevolučním období, kdy do Česka proudily stamiliony kusů obuvi z Asie, a český zákazník dával přednost zboží z dovozu, se lidé začínají přiklánět k domácím značkám,“ říká k situaci v českém obuvnickém průmyslu Radim Dvořák, ředitel společnosti Snaha. Ten do firmy majetkově vstoupil v roce 2008, kdy jaroměřský závod zaměstnával pouze jedenáct lidí.

Dvořák však Snahu původně nekoupil kvůli kožené obuvi. Ačkoliv její produkci v minimálním množství zachoval, firma se zprvu soustředila hlavně na výrobu osobních ochranných prostředků proti pádu – tedy lezeckých postrojů, lan a sedáků. Tím vznikla obchodní značka UP One, s níž se Snaze podařilo probojovat na zahraniční trhy. Například v Nizozemí je dnes UP One jedničkou v prodejích prostředků proti pádu. Během několika let Snaha produkci v tomto odvětví zvětšila stonásobně.

Rozhodnutí o rozšíření výroby obuvi podle Dvořáka padlo kolem roku 2014. „Tehdy jsme vyráběli třicet párů bot denně, výroba probíhala víceméně pouze ze setrvačnosti. Nyní Snaha vyexpeduje až tisíc párů bot za den a zaměstnává téměř padesát lidí, “ uvádí Dvořák.