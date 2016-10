Mistrovství v předvádění se: Thajské prostitutky se vrátily po smrti krále do ulic, celé v černém

V Thajsku byl po smrti krále Adundéta, který zemřel 13. října, vyhlášen třicetidenní národní smutek. Omezilo to provoz zábavných podniků i činnost prostitutek, kvůli kterým do této země přijíždí mnoho turistů. Pomalu se ale život vrací do normálu. V ulicích jsou opět provozovatelé nejstaršího řemesla, ovšem v rámci místních tradic jsou ženy i muži oděni do černé barvy. A při lákání zákazníků pořád zachovávají „větší klid“.

Vláda po smrti krále, který vládl 70 let, doporučila, že lidé mají chodit buď v černém, nebo bílém oblečení. Prostitutky zvolily na znak respektu ke králi většinou černou.

Jako vždy v Thajsku, kde je oficiálně prostituce zakázaná, ale desítky let tolerovaná, se to neobejde bez falešného předvádění se.

„Jsme pořád po smrti Jeho veličenstva velmi smutné a styky s našimi zákazníky navazujeme jen potichu, abychom mu vzdaly respekt. Vyjdeme na ulici celé v černém a tam se diskrétně domluvíme,“ řekly australskému deníku The Sun prostitutky z náměstí Nana Plaza v Bangkoku.

„Milujeme našeho krále. Milujeme naši zemi. Ale armáda a policie musí pochopit, že se musíme vrátit k naší práci, nic jiného neumíme,“ tvrdil zase jeden prostitut.

To, co by jinde působilo naprosto směšně až nesmyslně, je v Thajsku považováno za zcela normální.

Prostitutky se vrátily do ulic z jednoduchého důvodu – potřebují dohnat ztracené peníze. Policie to toleruje i z jiných důvodů. Část zisku plyne do jejich kapes a mezi zákazníky často patří i příslušníci ozbrojených složek.

Pořád ale zatím na ulicích nesvítí zářivá neonová světla bordelů a masážních salónů. Kdysi velmi hlasitá hudba je na ulicích ztišená a tancuje se pouze za zavřenými dveřmi podniků.

Vládnoucí vojenská junta také nařídila, že zatím nejsou dovoleny diskuse o nástupnictví krále. Navíc korunní princ Maha Vadžiralongkorn má pověst playboye a nepříliš stálého člověka. Formálně má být korunován až po rok trvajícím oficiálním smutku za zemřelého panovníka.