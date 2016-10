Protest proti Zemanovu buranství: Oslava 28. října je letos v podhradí!

Už druhý den po tom, co hanebný skandál praskl, vznikla akce občanského odporu, případně občanské distance. Na Facebooku se objevila událost, která se koná místo Zemanem pořádané oficiální oslavy 28. října na Hradě. Událost má tuto legendu:

„V Podhradí se scházejí lidé, kteří si zazpívají a promluví o všem, co je trápí, co těší a v co doufají. Mezi hosty rektoři českých universit, místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík, ministr zemědělství Marián Jurečka, Michal Horáček, Petr Pithart, Dana Drábová. Zpívají František Segrado, Lenka Nová a Ondřej Ruml, hraje orchestr vynikajících sólistů. 28. říjen, 18:30–20:00, Staroměstské náměstí, Praha.“

Takže vyzývám všechny, kteří se chtějí distancovat od Zemanova vydírání přes příbuzné a kupčení se státními vyznamenáními - přijďtě! Pokud jste mimopražští, alespoń odklikněte, že vás to zajímá. To, že Zeman trestá strýce ministra Hermana za to, že se mu jeho synovec zprotivil, je prostě moc. Je to akt, který degraduje nejvyšší státní funkci a od kterého je třeba se distancovat.

A nejsem zjevně sám, kdo si to myslí: Uživatel Facebooku Pavel Malej Jelen na svůj profil ten samý den, co vznikla iniciativa oslavy v podhradí, umístil komuniké: "V současném kontextu s dostatečným předstihem upozorňuji, že si nebudu moci vážit nikoho, kdo se zúčastní oslav státního svátku 28.10. na Hradě. Zejména představitele politických stran upozorňuji, že nebudu volit žádné uskupení, jehož zástupci přijmou pozvání." A doprovodil ho plakátkem, který by se měl začít Facebookem šířit už dnes, několik dní před 28. říjnem. Takže - sdílejte, prosím! Těžko to říct přesněji!