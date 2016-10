Švédsko má první hřbitov bez náboženských a nacionalistických symbolů, zatím je prázdný

„Neměli bychom být omezováni v tom, jak chceme žít a jak budeme pohřbeni. To místo je určeno všem, i ateistům,“ řekl Josef Erdem webu The Local. Učitel Erdem je podobně jako většina Kurdů nábožensky vlažný a je v Borlänge zastupitelem za sociální demokracii.

Zatím není na hřbitově nikdo pohřben, protože lidé pořád dávají přednost starému pohřebišti, kde náboženské symboly jsou. Místní luteránskou Švédskou církev, stejně jako úřady, ale Erdem požádal o povolení na založení hřbitova, nebyla to žádná partyzánská akce na soukromém pozemku. Všichni souhlasí, jen není koho „pohřbít“.

Několik obyvatel města, které má kolem 42 tisíc obyvatel, ale vyjádřilo přání, aby měli v budoucnosti hroby bez náboženských symbolů.

„Nejsem věřící, a proto nechci na hrobě nic, co by připomínalo jakoukoli církev. Vyhovuje mi to, je to skvělé,“ řekl švédské televizi SVT další místní učitel, Gunnar Lindgren. Samozřejmě pan Lindgren se ještě dlouho zemřít nechystá.

Místo pro nový hřbitov se nachází v blízkosti kostela Stora Tuna, kde je i původní městské pohřebiště.

Josef Erdem vyrostl v tureckém Kurdistánu a říká, že jeho pohled na svět byl formován tím, že žil v blízkosti různých náboženství. Proto navrhl podobný hřbitov.

Z Turecka uprchl, protože podporoval místní Kurdy, proti kterým vláda bojuje, neboť žádají nezávislost či větší autonomii. Většina Kurdů z oblasti města Diyarbakır, odkud je pan Erdem, podporuje levicovou Stranu kurdských pracujících (PKK), která je v Turecku zakázaná a kterou USA zařadily na seznam teroristických organizací.