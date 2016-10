Andělé smrti z Nigérie: Nezletilé prostitutky šířící HIV jsou stále mladší a mladší

Mladé dívky se do nevěstinců dostanou nejčastěji kvůli lsti. Starší prostitutky cestují do odlehlých vesnic a negramotným rodičům slibují, že jejich dcerám zajistí kvalitní vzdělání a práci v Lagosu. Dívky ale po odjezdu velmi rychle vystřízliví. Ocitají se v malých místnostech, kde jsou prodávány mužům, a vydělávají tak na živobytí i svým starším kolegyním.

Stejně tak zlákali i čtrnáctiletou dívku, která se při rozhovoru pro nigerijský The Point představila jako T Baby. Tu do nevěstince přivedla dokonce vlastní teta. „Všichni ve vesnici si mysleli, že něco prodává,“ pokrčila jen rameny a ochotně začala s reportérkou rozebírat ceny. Za sex vybírá v přepočtu od 55 do 80 korun. A to je ve slumech ta vyšší sazba. Denně pak stejnou částku odvede za úklid pokoje. „Dolar šel hrozně nahoru,“ vysvětlila zasvěceně zdánlivě vysokou sazbu. Se zvyšujícím se věkem se výplata dívek rychle snižuje. Dvacetiletá Jennifer už dle svých slov bere pouze 35 korun.

Nevládní organizace proti šokujícímu trendu bojují, ale výsledek je zatím v nedohlednu. „Policie a ostatní vládní orgány by měly prohledávat hotely i nevěstince, kde jsou tyto dívky zneužívány, a zatknout jak je, tak jejich zákazníky. Poté by měly vypátrat jejich rodiče a tvrdě je potrestat,“ uvedl Dandi Eze, zastupující iniciativu Cesta míru. Ta se snaží apelovat na rodiny skrze víru, přičemž tvrdí, že jakékoliv zapojení malých dívek do prostituce je svatokrádež.

Odpovědná ministryně Alaba Fadairová vydala nedávno prohlášení o tom, že každý, kdo bude přistižen při zneužívání dětí, bude tvrdě potrestán. Nigérie se pak dle ní zavazuje k tomu, že bude pokračovat v ochraně práv dětí. Konkrétní kroky, jež se vláda chystá podniknout, ale v prohlášení bohužel chybějí. Čas přitom běží a organizace AVERT odhaduje, že virem HIV je v Nigérii nakažena každá čtvrtá prostitutka.