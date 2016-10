V Iráku začal mohutný útok na znovudobytí Mosulu z rukou Islámského státu

Irácké jednotky zahájily ofenzivu, jejímž cílem je znovudobytí severoiráckého města Mosul z rukou Islámského státu (IS). Oznámil to dnes časně ráno irácký premiér Hajdar Abádí v irácké státní televizi. Mosul je nejvýznamnějším městem, které IS ještě na severu Iráku kontroluje. Přípravy na boj o ně trvaly několik měsíců.