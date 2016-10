Lékaři v USA po 27hodinové operaci oddělili siamská dvojčata

Samotné oddělení 13měsíčních bratrů trvalo 16 hodin, další operační hodiny navíc si ale vyžádala rekonstrukce lebky a další plastické zákroky. Komplikací byl také fakt, že lékaři museli oddělit mozkovou tkáň, kterou děti sdílely.

Lékařský tým newyorského neurochirurga Jamese Goodriche se na operaci připravoval několik měsíců. Zákrok s sebou v případě nezdaru nesl riziko úmrtí či vážného poškození mozku, pokud by se k němu ale rodiče nerozhodli, hrozilo, že chlapci do dvou let věku zemřou na následky zdravotních komplikací.

Případy oddělení siamských dvojčat spojených hlavou jsou velmi vzácné. Ta první tohoto typu byla provedena ve Spojených státech v roce 1952. Podle CNN byla aktuální operace celosvětově teprve 59. tohoto typu.