Cítila jsem se opravdu divně, když stál Trump za mnou, říká Clintonová a naráží na sexuální aféry

„Bylo to, jako kdyby mě pronásledoval, cítila jsem se opravdu divně,“ říká s odstupem americká demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová o jednání svého soupeře Donalda Trumpa, který při jejich druhé televizní debatě chodil často za ní. Někteří odborníci na řeč těla to dokonce označili za „predátorské jednání“.

Clintonová o „pronásledování“ Trumpem hovořila v televizním rozhovoru s americkou herečkou, moderátorkou a známou feministkou Ellen DeGeneres.

Chování Trumpa u debaty s Clintonovou se široce rozebíralo v mnoha komentářích a na sociálních sítích.

Donald Trump při diskusi často chodil ve studii těsně za Clintonovou, prohlížel si ji ze zadu, u toho gestikuloval, skákal ji do řeči. Podle všeho mu toto poněkud agresivní chování doporučili jeho mediální poradci.

Republikánský kandidát také většinu času stal, zatímco Clintonová (když hovořil on) seděla. To je podle odborníků od Trumpa znamením nadřazenosti.

Komička Sarah Silverman k tomu napsala: „Fyzicky se ji snažil zastrašit tím, že stál přímo za ní.“ Někteří jiní kritici Trumpa dokonce ohodnotili jeho chování za určitý způsob sexuálního obtěžování.

Clintonová to sice přímo tak nepojmenovala, ale i ona v této souvislosti narážela ve svých vyjádřeních na to, co se objevuje v posledních dnech: Po mnoha letech si některé ženy najednou vzpomněly, že je kdysi Donald Trump sexuálně obtěžoval.

Proč to neohlásily ihned po těchto činech, žádná z nich ale nevysvětlila. V médiích se už objevily i slova o „sexuální válce“, která zasáhla americkou prezidentskou kampaň. Jednak je Trump obviňován z nevhodného chování a na oplátku on často hovoří o avantýrách exprezidenta Billa Clintona, který měl několik milenek.