To bude mela: Čestným vyslancem OSN je nově komiksová Wonder Woman, tu ale hrála i izraelská vojačka

Muslimský svět podle všeho brzy zasáhnou další protesty. Zatím se jen ta informace pořádně nedostala na sociální sítě. O co jde? OSN za svého nového čestného velvyslance jmenuje 21. října komiksovou hrdinku Wonder Woman, která je už 75 ztělesněním boje za rovnoprávnost žen a ikonou feminismu. Ve filmu ji letos ale hrála herečka Gal Gadot a ta kdysi sloužila také v izraelské armádě. A to se v islámských státech líbit rozhodne nebude.