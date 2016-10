Nedvědův fotbalový Juventus koupil 10letý palestinský zázrak. A vypukla hádka o válce na Blízkém východě

Desetiletý palestinsko-norský fotbalový zázrak se jmenuje Rashed al-Hajjawi. V minulých dnech s jeho rodiči i s ním podepsal smlouvu italský fotbalový klub Juventus Turín, kde je viceprezidentem česká fotbalová legenda Pavel Nedvěd. Kluk začal trénovat v Itálii ve fotbalové akademii Juventusu a je mu předpovídaná velká budoucnost. Jenže má palestinský původ a to se nikdy neobejde bez vášnivých diskusí.

Rashed se sice už narodil v Norsku, ale má palestinské rodiče. O tom, že bude v Juventusu, klub informoval před několika dny. Jenže pak se na stránce klubu objevila i slova, která vyvolala velké vášně. A Juventus se od nich (zatím) nedistancoval.

Někteří komentátoři a fanoušci psali o tom, že je skvělé, když jde takový talent do italského Juventusu, ale že se nesmí zapomínat na to, že statisíce Palestinců jsou na Blízkém východě utlačovány a že za to může „sionistický mor“. Proč klub podobné rasistické poznámky hned nevymazal ze své oficiální stránky, není jasné.

Další pisatel pak obvinil palestinské hnutí Hamás z terorismu a z toho, že zabíjí při svých útocích i malé izraelské chlapce, možné fotbalisty.

K problému se na různých sociálních sítích pak vyjádřilo několik stovek lidí a válka z Blízkého východu se přenesla i do fotbalového prostředí.

Ostatně nedávno při zápase skotského Celtiku Glasgow a izraelského týmu Hapoel Beerševa vlály v ochozech palestinské vlajky a zněla antižidovská hesla, za což bude domácí klub potrestán.

Mezitím palestinské aktivistické skupiny vyzývají mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby zakázala mezinárodní aktivitu izraelských týmů, protože Izrael okupuje palestinská území.

O úplný bojkot sportovců z Izraele se snaží na mnoha úrovních mnoho muslimských států.

Podívejte se na video, na které malý palestinsko-norský fotbalista trénuje: