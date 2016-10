Guru Čmolík

Sedřený a už ne úplně mladý chlapík nás vítá před vchodem do malebného vesnického domu – spíše statečku – v zapadlé vsi u Lovosic.

Dům svítí čerstvým bílým ná­těrem, okna zdobí kytka. Pak barák obejdeme a sedáme do zastřešeného hospodářského prostoru beze stěn, kde je kromě sezení naskládané dřevo na topení a cirkulárka. Za námi obrovská zahrada s rů­žemi, ovocnými stromy a skle­níkem.

„To je nádhernej barák,“ říkám s obdivem. Pan Petr zvedne obě ruce: ­„Těmahle rukama!“

Když začali s manželkou před necelými dvaceti lety dům rekonstruovat, měl jen obvodové zdi a oni dva bydleli přes léto ve stanu. Jenže to už je dávno. Dneska dům vypadá, alespoň viděno městskýma očima, jako čirý venkovský ráj. Navzdory tomu si pan Petr sedá a říká: „Já jsem úplně v prdeli. Manželka odešla i s dětmi a já tu zůstal sám.“

Neurorestart5minut.cz: „V tomto Neurorestartu 5minut vás seznámím s funkčními magickými postupy, jak se stát Čarodějem svého života. Dozvíte se, jak se napojit na vaše Vyšší Já, vaši elitní jednotku. Naučíte se čistit pomocí kódů a energetických zářičů svoje fyzické tělo a také jemnohmotná těla, jako je energetické, emoční a mentální tělo.

Budete schopni na úrovni programů duše čistit prokletí a sebeprokletí. Dozvíte se, jak požádat o medicínu, magickou sílu rostlin, zvířat, kamenů a míst. Vytvoříte si kódy záměrů, které skrze energii a informaci dokážete dostat do hmoty, do své vlastní ,reality‘.“

Rodina se rozpadla

Pan Petr začne vypravovat a je to tentýž příběh, který jsem slyšel snad už stokrát – pokaždé, když píšu o sektách. Žil se svou ženou v jeho očích krásný život, dřel jako kůň, postavil barák, vychovávali spolu dva syny a jemu to plně stačilo k naprosté spokojenosti. Řekl bych – sedřený, ale šťastný.

Před třemi lety se to začalo měnit. Jeho paní se na internetu dostala k programu Neurostart a začala být divná. Víc a víc se věnovala Facebooku a internetu. Vášnivě praktikovala různé rituály, které z Neurorestartu pochytila, a přestávala se s ním bavit. Měla na nástěnce napsaná hesla, jaká má být, a každý večer před nimi seděla, koukala na ně a soustřeďovala se, držela dlouhé minuty v ­ústech tisícikorunu (prý to přináší další peníze) a celkově se chovala nevysvětlitelně.

Více a více času věnovala také partě kolem Neurorestartu. A vůdce hnutí – či šéf projektu, čert ví, jak ho nazvat – se pro ni stal Bohem. Úplně podléhala tomu, co říká a dělá, opakovala po guruovi jménem Jiří Vokáč Čmolík celé věty. Před šesti nedělemi se sebrala a od manžela úplně odešla. Prý se chce naplno věnovat Neurorestartu – za dobu jejího působení ve společenství se stala lektorkou. Děti vzala s sebou. A panu Petrovi se zhroutil život. Dál staví střechy, dál bydlí v domě, který postavil – ne pro sebe, ale pro rodinu – a dál nemůže pochopit, co se vlastně s jeho ženou stalo. Ví jen, že ona teď magicky vydělává peníze.

Neurorestartpenize2015.cz: „Co je NEURORESTART? Transformační systém, který spojuje techniky a technologie neurověd, kvantové fyziky, psychologie a osobního rozvoje. Za vaší realitou stojí programy ve vašem systému (mozek, srdce, tělo). Tyto programy lze přepsat, a tím získat novou ,realitu‘.“

Věřící a její děti

Strukturálně vzato: Na začátku je společnost s ručením omezeným, která se do ledna jmenovala Inner Winner a jejímž jednatelem byl guru Čmolík. Od ledna letošního roku se jmenuje podle obchodního rejstříku Zlom bod a patří jakémusi doktoru Janouškovi, který se ovšem na webech Neurorestartu vůbec nedá dohledat. Společnost – tedy pan Čmolík – vyvinula speciální technologie k osobnostnímu rozvoji. A ty prodává. Skrz celý trs webů nabízí nejrůznější mutace jakéhosi mentálního programování způsobeného vibracemi a dalšími magickými technikami. A to hned několika formami.

Na webu neurorestart.com nabízejí rezonanční seberozvíjející nahrávky. Cena jedné rezonanční nahrávky je 3900 korun, v případě nákupu pěti máte výhodnější cenu – celkem 15 900 korun.

Dále nabízejí jedenadvacetidenní on-line vzdělávání – videokursy Neurorestart Emoce, Peníze, Intim a 5minut. Peníze 4999 korun, Emoce 4950 korun, ovšem kurs magie pouhých patnáct stovek! Jde o lekce, jak v jedenadvaceti dnech zdokonalit sám sebe, což děláte mimo jiné civěním na svoje napsané cíle. No nekupte to!

Vyhledám manželku pana Petra. Po pár minutách rozhovoru je mi jasné, že je přesvědčenou esoteričkou, to jest – blábolí esonesmys­ly, s prominutím, jako úplný magor. Typická demencia esoterica.

V každém případě je to hezká reprezentantka stoupenců učení Neurorestartu. Je lektorkou Neurorestartu, za provizi prodává olejíčky a Mistrovy knihy a shání nové klienty do kursů. Chodí do mozkové posilovny. Angínu svých dětí léčí bez antibiotik, laděním jejich mozkových hemisfér.

Když se zeptám na rozpad manželství, říká, že si s manželem nerozuměla už dlouho. A že pár procent její angažmá v Neurorestartu na rozvodu má. Manželovi prý neseděl její guru Čmolík a vadilo mu, že rituály začala provozovat i s jejich dětmi. Zpívá s nimi afirmační píseň, píšou si projevy vděčnosti (jedna z metod Neurorestartu), zapalují obřadně svíčky.

Nakonec mi s hrdostí sdělí, že už na své metodě pan Čmolík vydělal milión eur. Nemám to srdce se jí zeptat, kolik z částky panu Čmolíkovi poslala ona ze svých a manželových peněz, jsem na to měkkej.

Neurorestart.com: „Při objednávce své osobní rezonanční nahrávky vyplníte vstupní programovací dotazník. Odpovědi na otázky jsou jakýmsi vaším unikátním osobním otiskem, který má v sobě zakódovanou informaci o vašem nastavení a o vaší rezonanci. Rezonance je určitá frekvence, ve které daný objekt přirozeně vibruje. Schopnost vibrovat a rezonovat má každý živý i neživý objekt ve vesmíru a k vibraci dochází, pokud dva objekty mají stejnou rezonanční frekvenci. Na základě tohoto vašeho osobního otisku vám budou prostřednictvím speciální technologie na míru vyhotoveny personalizované rezonanční nahrávky.“

Paní produkční

Paní Monika Urbánková má v projektu roli organizátorky. Po dlouhé době se mi rýsuje šance, jak se kontaktovat přímo s guruem. V rámci společenství má vysoký post. Leč sama jej charakterizuje jako spíše organizační, nesouvisí prý tak s metodou osobnostního rozvoje. V každém případě má – na rozdíl od aktivních věřících – na gurua kontakt.

Sděluje mi informace, jež ­nemohu nijak ověřit. Onen výše zmiňovaný prodej nahrávek systémem pyramidy prý už od loňska nefunguje. A stran prodávaného zboží ostatně ne­jde o žádné letadlo, ale o to, že svým zástupcům prodávají zboží za velko­obchodní ceny. O tom, že by někdo z jejich klientů vedl ve víře v Neurorestart dě­ti, nic neví, oni k tomu klienty nevybízejí. Jde tedy o rozhodnutí klienta, do kterého lidé Neuro­restartu nemohou nijak za­sáh­nout. A ona sama rozhodně nebere Neurorestart jako ­byznys, skutečně v ten systém věří. ­Myslí si, že má jemnohmotné tělo.

„Co to je?“ položím otázku, jež mne tíží.

„Některé nauky říkají, že je to součást našeho těla jako energetické tělo,“ zní odpověď.

„Některé pohádky říkají, že vlk sežral Karkulku,“ nenechám se odbýt.

„To je otázka filozofie,“ říká paní Urbánková. „Jemnohmotné tělo je jedna součást energetických těl! Je to součást filozofie, když se podíváte třeba na kvantové znění nebo na alternativní medicínu, tak tam naleznete jednotlivá těla.“

„Takže nějaké pohádky,“ posmutním.

„Z vašeho pohledu,“ uzavírá Monika Urbánková.

V průběhu našeho povídání se mi paní produkční pochlubí, že jejich kursy prošlo již třináct tisíc lidí. Průměrná cena kursu (od patnácti set do pěti tisíc) je tři tisíce dvě stě padesát korun. To dělá při třinácti tisících absolventů přes dvaačtyřicet miliónů. Začínám pociťovat k panu Čmolíkovi respekt. A to kromě kursů prodává (či donedávna prodával) i rezonanční nahrávky!

Neurorestart.com: „Nabízíme vám příležitost zařadit se do našeho partnerského programu Inner Winner. Jako affiliate partner můžete získat provizi z prodeje těch nahrávek NEURO RESTART®, které doporučíte dalším zákazníkům. Provize vám ve výsledku může zcela zaplatit částku, kterou jste investovali do pořízení vlastní rezonanční nahrávky, a ještě si můžete vydělat něco navíc.“

Guru osobně

Od samého počátku reportáže se samozřejmě snažím setkat s guruem Čmolíkem. Kontakt na něj mi nikdo nechce dát, v sídle firmy prý není. Zato mám hned několikrát slíbeno, že se mi pan Čmolík ozve sám. Po dvou dnech skutečně zazvoní telefon – skryté číslo – a já mám gurua na drátě.

Úplně nejvíc mne překvapí, jak mne má pan Čmolík na háku – a můj respekt k jeho osobě se jen výrazně prohlubuje. On už prostě má, dle informací jeho kolegyň a žákyň, nahospodařeno. Jeho cílovka – ženy se zálibou v duchovnu – rozhodně nečte ­Reflex. A i kdyby si nějaký můj slint o panu Čmolíkovi přečetly, tak to jejich víru v Neurorestart nijak neohrozí.

Záhy je poznat, že si tohle všechno pan Čmolík uvědomuje a má z mé snahy po hledání pravdy a odhalení podvodníka tak trochu bžundu.

Začneme s jeho vzděláním – má potravinářskou průmyslovku a poté Vysokou školu hotelovou se zaměřením na marketing. Žádné psychologické vzdělání nemá, ale je v kontaktu a disponuje akreditacemi celé řady esoterických kursů a guruů.

Jak na svou revoluční metodu přišel? Pan Čmolík říká, že pracoval pro řadu korporací, kterým zajišťoval teambuilding.

„Jak jste mohl dělat teambuilding, když máte hotelovku?“ ptám se nesměle.

„No proč ne? Já mám dost dobrý výsledky,“ odpovídá sebevědomě.

Tak udeřím zezadu: „Co je to jem­nohmotné tělo?“

„Na to, že jste vykouřil šedesát tisíc jointů, pokládáte otázku, která mě úplně uzemnila! Vy nevíte, co je jemnohmotné tělo? Jemnohmotné tělo je energetický obal, chcete-li aura, kterou si můžete i vyfotografovat. Není to nic z oblasti laciné esoteriky. Kolem našeho fyzického těla je jemnohmotný obal. Může se to vysvětlit kvantovou fyzikou či bionergetickým polem. Ale nechápu, proč se ptáte na jemnohmotné tělo. Co já mám společného s jemno­hmotným tělem?“

V podstatě nic, akorát že ho pan Čmolík prodává a píše o něm na webu – ale to jen na okraj. Jinak prý nikdy nikoho nevyzýval, aby podle jeho učení vychovával děti – a pokud to jeho lektorka dělá, jedná se o její zcela privátní rozhodnutí.

Pan Čmolík je plně orientovaný, lucidní, vtipný, není ve stresu a nepřesvědčuje mne o inkarnacích, spíše se chvílemi uchechtává.

„Víte, já si nemyslím, že byste těm věcem, co kážete, věřil,“ říkám po chvíli.

„Nejen že jim věřím, ale mám na to i vědecké výzkumy!“

Ještě se ptám, jestli už opravdu na Neurorestartu vydělal milión eur. „V roce 2013 byl obrat naší kampaně milión eur. Není to zisk, ale obrat naší kampaně. Takže nevydělávám milióny eur, ta informace je zkreslená.“

Vokaccmolik.com: Jsem transformační učitel, spisovatel, vědec, hudebník a síťař. Vím, že to zní jako hodně divoká směsice. Jsem člověk, který málem nepřežil svůj porod. V sedmnácti jsem odešel z domova a hodně dlouho jsem se „plácal“. Cestoval jsem stopem po světě, spal v parku, žebral na ulici… Poté jsem se zkoušel chytit jako „normální“ člověk, dodělal jsem školu, začal podnikat. Dnes patřím mezi špičku lídrů osobního rozvoje. Jsem milionář a investor. Provádím výzkumy mozku ve své vlastní neurolaboratoři společně s europoslancem Tomášem Zdechovským. S profesorem kvantové fyziky z CERN v Ženevě Janem Rakem pracujeme na nové teorii, která povede ke změně paradigmatu vztahu kvantové fyziky a vědomí. Moje kniha Trhák aneb 21 kapitol o vašem mozku získala cenu čtenářů Český bestseller 2013 a prodalo se jí více než 35 000 výtisků.

Suma sumárum...

Učení pana Čmolíka je úplný blábol, nesmysl a šarlatánství. On sám však na mne udělal ten nejlepší dojem. Není psycholog, ale vystudovaný marketingový specialista. Takže psychologicky je sice ta jeho metoda naprostá hloupost, z marketingového hlediska se však jedná o zázrak, ne-li kouzlo. Zisk miliónu eur sice pan Čmolík zpochybňuje, ale na třinácti tisících absolventech jeho kursů se shodla jeho věřící, produkční i on sám.

A tak musím panu Čmolíkovi, i když nejsem žádný esoterik, jisté nadpřirozené schopnosti skutečně přiznat. Pokud dokázal třinácti tisícům lidí prodat takový nesmysl, jaký nabízí, je to fakt frajer. Inu – dobrý marketing představuje devadesát devět procent komerčního úspěchu!