Nejlepší zemí pro mladé ženy je Švédsko. Česko je na 25. místě kvůli málo ženám v politice

Nejperspektivnější zemí pro život dívek a mladých žen je Švédsko. V České republice je budoucnost něžného pohlaví také velmi slušná, jen máme málo žen ve vysoké politice a to nás posouvá na 25. místo na světě. Nové pořadí týkající se především mladých žen dnes zveřejnila mezinárodní organizace Save the Children, která sídlí v Londýně a už skoro sto let sleduje dodržování práv dětí.

Po prvním Švédsku, následují Finsko, Norsko, Nizozemsko a Belgie. Do první desítky se ještě dostaly Dánsko, Slovinsko, Portugalsko, Švýcarsko a Itálie.

Zajímavé jsou ale důvody, proč některé vyspělé země nenajdeme na vrcholu, které je samo o sobě diskutabilní.

Při sestavování žebříčku by například hodnoceno, zda mladé ženy nevstupují příliš brzy do manželství (pokud je to před 18 věkem života, jsou to body mínus), jaká je úmrtnost matek (slouží jako indikátor přístupu dívek ke kvalitní zdravotní péči), kolik žen najdeme v jednotlivých parlamentech (v dolních rozhodujících komorách) a kolik procent žen má dokončené alespoň nižší střední vzdělání.

Bohaté a na verbální rovině o ženy hodně pečující Německo je například právě kvůli parametru ve vzdělání na 12. místě. Protože mnoho žen (na rozdíl od toho, co se v médiích někdy tvrdí) přistěhovalců nemá ani střední školu.

V USA je zase „nedostatek žen“ v nejvyšších zákonodárných sborech a je tam daleko vyšší úmrtnost novorozenců-žen, než v Evropě.

Česká republika je v případě věku vstupu do manželství, zdravotní péči i vzdělávání na tom výborně, ale v Poslanecké sněmovně je v současnosti jen 42 žen (z 200 lidí), což je 21 procent. V Senátu (před druhým kolem voleb do jeho třetiny, která proběhne v pátek a v sobotu) pak zasedá 14 žen z 81 senátorů, což je jen něco více než 17 procent. To nás posunulo na 25. místo na světě.

Podle očekávání mají nejhorší perspektivu dívky a mladé ženy v Africe. Ze 144 hodnocených zemí byly na tom ženy nejhůře v Nigeru, Čadu, Středoafrické republice, Mali a Somálsku.

V Africe ale existuje jedna světová rarita a doslova obrovská anomálie. Ve Rwandě bylo při posledních volbách v září 2013 zvoleno do dolní komory parlamentu 51 žen z 80 možných míst a to je téměř 64 procent. To by stálo skutečně za podrobné prozkoumání.