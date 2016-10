Online: Volební předzápas: Získá více hejtmanů Sobotka nebo Babiš?

Zatímco ve Velké Británii vždy probíhá souboj měst o to, který obvod bude sečtený jako první a poslední roky tento primát drží město Sunderlan, , u nás nemá soutěž o nejrychleji sečtený okrsek žádnou tradici. Pravděpodobně to bude jedna z menších obcí, kde je tak málo voličů, že hlasy jsou okamžitě sečtené a čas zabere pouze předání zápisu na vyšší úroveň. Poslední naopak bývají sečtené velké okrsky ve městech, které mají několik stovek oprávněných voličů. To má vliv na průběh sčítání, protože "venkobvské" strany v průběhu času klesají a "městské" naopak narůstají.