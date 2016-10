Muž 30 let neopustil dům svých rodičů. Trpí panikou z veřejných prostranství? Věc vyšetřuje policie

O velmi zvláštní kauze informovala média tento týden německá policie. Na základě několika upozornění provedla v jednom domě ve vesnici Freienfels nedaleko severobavorského Bayreuthu prohlídku a zjistila, že tam žije s rodiči muž, který 30 let neopustil svůj domov. Podle lékařů by mohl trpět agorafobií, úzkostnou poruchou z veřejných prostranství. Podivné ale je, že se nikdy neléčil.

Na případ se přišlo tak, že muž 21. září navštívil nemocnici, ale nikde neměl žádný zdravotní záznam za několik posledních desetiletí a ani neplatil pojištění. Navíc při návratu z nemocnice byl viděn ve vesnici a některým lidem to bylo podezřelé. O kuriózním případu informovala i televize Deutsche Welle.

Jürgen Stadter, mluvčí policie v Bayreuthu pouze oznámil, že prověřují neobvyklý případ, kdy muž ve věku 43 let žije už tři desetiletí v domě svých rodičů a místo neopouští. Není zatím jasné, zda tak činil dobrovolně, nebo byl držen v domě násilím, či pod nějakou pohrůžkou.

Dodal, že vyšetřování se dalo do pohybu na základě podezření z nezákonného zadržování a ublížení na zdraví v důsledku nedbalosti.

Jenže i policie přiznala, že muž byl sice v poněkud zanedbaném stavu, ale jinak nejevil žádné známky týrání a byl poměrně dobře živený. Podle jeho matky měl k dispozici několik místností, kde celých 30 let žil. Naposledy byl předtím viděn na veřejnosti, když mu bylo 13 let. Od té doby přestal chodit do školy a rodiče to zdůvodňovali „zdravotními důvody“.

Podle lékařů je možné, že muž trpí agorafobií, tedy úzkostní poruchou, při které se projevuje strach z veřejných prostranství, kde by nebyla rychle dostupná pomoc. Pokud lidé s touto nemocí necítí dostatečnou „ochranu“, propadají záchvatům úzkosti. Proto se raději zdržují jen ve známém domácím prostředí. Touto nemocí trpí asi 2 procenta populace, ale většinou se tato porucha projevuje až po třicátém roce života, v dětství bývá vzácná.

Matka muže, který žije 30 let jen doma, ale regionálnímu deníku Nordbayerischer Kurier řekla, že syn „pouze nechtěl jít ven a doma ho nikdo nedržel“. Prý ho s manželem pouze chránili před vlivy vnějšího světa, protože si to tak přál on sám.