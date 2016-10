Kolumbijci odmítli vládou sjednaný historický mír. Bude dál válka?

Proti schválení mírové dohody, na níž se významně podílela Castrova Kuba, se vyslovilo v referendu těsných 50,2 procent Kolumbijců. Mírová dohoda zahrnovala mimo jiné předpoklad vstupu FARC do vlády. Zároveň počítala s ukončením bojů a se zákazem pokračování v narkoválkách, únosech a vraždách vládních přívrženců. Mezi zajímavosti mírové dohody, která byla definitivně schválena na nejvyšší úrovni minulý týden, patřil například fakt, že byla podepsaná perem vyrobeným z kulky a k podpisu hrála stranám Óda na radost.

Účast v referendu byla 37 procent. Jediné, co lze k situaci zatím říci, že osud mírové smlouvy je tedy zahalený do nejisté budoucnosti. Že je výsledek referenda překvapivý, uvedla ve své analýze, již publikovala dnes ráno, i britská BBC. Proti mírové dohodě byl například bývalý kolumbijský prezident Alvaro Uribe, který uvedl, že “národ mír potřebuje, ale mírová smlouva potřebuje ještě úpravy.”

Současný prezident Santos již ale dříve upozorňoval, že v podstatě není jiná možnost, jak mír ukončit. Smlouvu považoval jak on, tak mezinárodní pozorovatelé a světové společenství za uspokojivou. Vstupem původně levicové militantní organizace FARC do politiky by se zamezilo jejímu mimoprávnímu fungování, jak upozornil generální tajemník OSN Pan Ki-Mun minulý týden. Výsledek referenda je o to více překvapivý, vezmeme-li v úvahu, že FARC přislíbil do půl roku kompletní demontáž svých vojenských sil a složení zbraní.