Zastavte bezohledné bombardování Aleppa, žádají Lékaři bez hranic syrskou vládu a její spojence

„Letadla syrské koalice kropí bombami východní Aleppo, které se stalo obří pastí, v níž jsou obyvatelé uvězněni a umírají. Syrská vláda musí zastavit bezohledné bombardování. A Rusko - jako její nepostradatelný politický a vojenský spojenec - by mělo vynaložit úsilí, aby bombardování ustalo,“ řekl vedoucí operací Lékařů bez hranic Xisco Villalonga.

Podle správy zdravotnických zařízení ve východním Aleppu přijaly mezi 21. a 26. zářím nemocnice, které jsou v této části města ještě v provozu, více než 822 raněných. Bylo mezi nimi přinejmenším 221 dětí. Do nemocnice bylo dopraveno rovněž 278 mrtvých, z nichž bylo 96 dětí.

Pacienti musejí čekat, až jiní zemřou

„Všechny jednotky intenzivní péče jsou přeplněné. Pacienti musejí čekat, až jiní zemřou, aby mohli být přesunuti na lůžko JIP. Máme pouhé tři operační sály a jen včera jsme museli provést více než dvacet velkých břišních operací. Nemocniční personál pracuje až dvacet hodin denně – nemohou jen tak odejít domů a nechat lidi umírat, řekl lékař Abu Waseem, manažer úrazové nemocnice ve východním Aleppu, jíž podporují Lékaři bez hranic.

Obrovský počet raněných rychle vyčerpává zásoby ve všech nemocnicích. Lékařům bez hranic se podařilo dostat do města zdravotnické zásoby během krátkého srpnového prolomení obléhání, od té doby to však bylo nemožné zopakovat. „V posledních měsících jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom nadále podporovali nemocnice v Aleppu. Nyní, když je město v obležení, roste počet útoků na humanitární konvoje a zesílilo bombardování, jsme bezmocní,“ dodává Villalonga.

Situace v Aleppu byla kritická už před obnovenou ofenzivou. „V dubnu, když byla bombardována nemocnice Al Quds, šlo do té doby o nejhorší ofenzivu. Nepředstavitelné hranice byly překročeny, a když bude bombardování pokračovat s touto intenzitou, za několik dní nezůstane stát ani jedna nemocnice,“ upozorňuje Villalonga s tím, že ve východním Aleppu byly od dubna zasaženy bombardováním všechny nemocnice. Zdravotnická zařízení byla v posledních měsících poškozena i v západním Aleppu.

„Rusko a další členové RB OSN musí respektovat rezoluci o ochraně zdravotnických zařízení a přestat pohrdat lidskostí, jako se nyní děje v Aleppu. Bezohledné a brutální bombardování musí přestat a je potřeba okamžitě zavést opatření, která by umožnila evakuaci vážně nemocných a raněných do oblastí, kde budou mít přístup k adekvátní zdravotní péči. Cokoli menšího než tyto kroky jsou potvrzením toho, čeho se mnozí obávají: že svět zcela opustil obyvatele Aleppa a vydal je napospas násilné a trýznivé smrti,“ podotkl Villalonga.

Lékaři bez hranic podporují v Aleppu osm nemocnic. V severní Sýrii vedou šest zdravotnických zařízení a podporují dalších více než 150 zdravotních center a nemocnic napříč zemí, mnoho z nich v obléhaných oblastech.