Italové opět oživili plán na stavbu mostu na Sicílii. Hovoří o tom ale od nepaměti

Most by měl být kolem 4 kilometry dlouhý a nebyl by dnes ve světě až tak zvláštním, ale Italové o něm většinou hovoří jako o kontroverzní stavbě. Renzi teď tvrdí, v tom také není nic nového, že stavba mostu by výrazně pomohla zvýšit zaměstnanost v Kalábrii i na Sicílii.

Jiní lidé ale mají obavy, že stavba bude předražená (hovořilo se kdysi o 3 miliardách euro, pak o šesti, teď o devíti, ale nikdo nezná přesnou částku) a že se na ní přiživí nejrůznější mafie. Což je u staveb v Itálii téměř jistota.

Jiné námitky jsou ještě vážnější – obavy z možného zemětřesení, které by pak přispěly ke katastrofě. Jenže i to je už dávno na mnoha místech světa vyřešené a moderní konstrukce mostů dokážou odolat jak otřesům, tak například tajfunům či vlnám tsunami.

Premiér Renzi podle deníku il Fatto Quotidiano hovořil ve svém úterním projevu nejenom o „velkých projektech“, jako je most na Sicílii, ale také nastínil nutnou modernizaci země. Konkrétně je potřeba zlepšit silnice, zmodernizovat školy a zavést všude rychlé připojení k internetu. I o tom ale hovoří každý italský premiér.

Podívejme se jen na osud plánovaného visutého mostu přes Messinskou úžinu v posledních deseti letech: V roce 2006 plány zrušila vláda Romana Prodiho. O tři roky později je obnovil kabinet Silvia Berlusconiho. V roce 2013 byl dán projekt k ledu administrativou Enrico Letty. A letos Matteo Renzi opět oznámil, že se stavět bude.