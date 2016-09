Angelina Jolie: Nejvíc sexy ženu Hollywoodu čeká další životní etapa. Jaká bude?

Angelina Jolie (41) zažádala minulý o rozvod. Král s královnou to nezvládli a nad koncem jejich hollywoodského filmu, který žili jedenáct let, pláče celý svět. Zajímá vás, po jakém castingu se tak geniální herečka dostala k tak komplikované životní roli?

Když před patnácti lety dostala nabídku hrát počítačovou hrdinku ve filmu Lara Croft: Tomb Raider, dlouho váhala. Pak se ale rozhodla, že do akční hrdinky půjde. Objednala se na kursy karate, osvojila základy bojových umění a nacvičila britský přízvuk.

I když měl film špatné kritiky, Jolie obstála na jedničku a stala se díky téhle roli nezpochybitelnou globální ikonou. Od té doby rozdá vždy polovinu z honoráře na charitu a její fotka z tohoto kultovního akčňáku se objevuje snad u každého článku typu Jak být fit za pět dní.

No a od té doby to jede.

Nabrala si toho na jednu ženu, jakkoli osudovou, moc. Mediální obraz, který si za těch patnáct let vytvořila, je tak monstrózní a komplexní, že začalo být nemožné mu dostát. Bylo jen otázkou času, kdy se všechno sesype jako domeček z karet.

Vezměte si poslední tři roky: dobrovolná amputace obou prsou v roce 2013, kvůli genetické zátěži agresivní rakoviny, na kterou zemřela Angeliny matka i teta. Rok 2014 – pohádková svatba hvězdného páru Brangelina, kdy dlouhý závoj šatů nevěsty zdobily kresby jejich šesti dětí. Ve stejném roce přichází do kin neúspěšný film Nezlomný, Angelinina druhá filmová režie, hodnocená jako „snaživě dietní“; režírovat by Angelina neměla, píšou kritici.

Loni se rozhodná bojovnice za lepší svět a sexuální bohyně v jedné osobě podrobuje odstranění vaječníků, po kterém logicky přichází předčasná menopauza. Režíruje taky další film; jmenuje se U moře (By the sea) a ona a její manžel v něm hrají dva manžele, jejichž vztah už je dávno toxický. Angelina vkládá do snímku obrovské naděje - kritiky nenadchl a u diváků úplně propadl. No a pak, letos, podniká pod hlavičkou OSN dlouhou a zásadní návštěvu Sýrie, Libanonu a uprchlického tábora v Řecku.

Půltuctu dětí právě se rozpadlého hvězdného páru má dnes dohromady 12 chův a dostává se jim velmi rozmanité, individuální péče; jeden americký televizní komentátor to nazval „život luxusním děcáku.“

Herečka prý nyní váží 44 kilogramů.

Můžeme jen obdivovat, že – aspoň zdánlivě - drží opratě budoucnosti pevně v rukou i teď – průběh jejího hvězdného rozvodu s Bradem Pittem sice ještě není jasný, ale ví se, že chce děti výhradně do své péče.

Více se dočtete v seriálu Femme fatale v tištěném Reflexu, který vyšel ve čtvrtek 29. září.

Reflex 39/2016 • Foto Archív