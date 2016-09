Paříž a její okolí chtějí řešit dopravní zácpy velmi originálně – pomocí lanovek

Velké dopravní problémy sužují prakticky všechna města světa. Řeší se různě, ale v metropoli Francie a jejím okolí zvažují mimořádně originální návrh – chtějí postavit lanovky. Většinou by měly překonávat řeku Seinu a jak tvrdí tvůrci nápadu, jednalo by se o velmi spolehlivou, poměrně rychlou a ekologicky čistou dopravu.

To, co se může zdát někomu jako bláznivý nápad a nereálný sen, chtějí v Paříži a okolí realizovat už do roku 2021. Zatím mají 12 projektů na lanové dráhy a o třech z nich má být rozhodnuto do konce příštího roku.

Valérie Pécresseová, která je guvernérkou regionu Île-de-France, který zahrnuje i Paříž, tvrdí, že plány na nové tramvajové tratě se ukázaly jako příliš drahé a autobusy jsou většinou v silném provozu časově nespolehlivé. Proto přistoupila s kolegy k originálnějšímu řešení. „Doprava lanovkami je čistá, klidná, bude naprosto pravidelná a stojí jen polovinu toho, co tramvaje,“ řekla Pécresseová týdeníku Le Journal du Dimanche.

Guvernérka chtěla projekty představit již před časem, ale kvůli škrtání v rozpočtu k tomu úřady přistupují až teď.

Jednou z navrhovaných lanovek, která by měla být realizována v průběhu několika let, má spojit Villeneuve-Saint-Georges a Créteil v jižních předměstích Paříže. Dnes tato cesta v hustém provozu trvá kolem 45 minut, lanovkou by to bylo za 17 minut. Plány jsou v tomto případě už zcela konkrétní. Kabina má nést 10 lidí a odjede každých 30 sekund. To by představovalo přepravní kapacitu kolem 1800 lidí za hodinu a zhruba 14 tisíc za den. Cena této lanovky? 120 milionů euro.

Plány na trasy lanovek v Paříži a okolí. • Foto LesEchos.fr

Lanovky v Paříži a v jejím bezprostředním okolí mají většinou překračovat řeku Seinu, ale nemají být v centru města.

Francie přitom poměrně často experimentuje s novými formami dopravy. Nedávno byly například v Lyonu a v Paříži testovány autobusy bez řidiče, které řídí počítače.

A jak odpoví na podobné výzvy česká města? Postaví další Blanky a něco podobného?