Švýcarsko směřuje k celostátnímu zákazu nošení muslimské burky a nikábu

Česká média v úterý zveřejnila zajímavou zprávu, že švýcarská Národní rada (dolní komora parlamentu) schválila rozdílem jediného hlasu návrh zákona o celostátním zákazu nošení muslimské burky. V titulcích se ale objevilo také to, že druhá komora parlamentu (Stavovská rada) zákon odmítne. Z toho by se mohlo zdát, že zákon neprojde. Jenže to není pravda, situace se vyvíjí jinak a země k zákazu směřuje. I když to ještě kvůli zdlouhavému legislativnímu procesu potrvá několik let.