Polskem zmítá debata o potratech, hrozí tam jejich úplný zákaz

Silně katolická sousední země v posledních dnech řeší, zda je správné zakázat v zemi zcela přerušení těhotenství. Pokud by zákon, který by potraty zcela zakázal, byl přijat, stalo by se Polsko teprve třetí zemí v Evropě, kde by úplný zákaz začal platit.

Projednávaný zákon vyvolal vášně na obou stranách pomyslného tábora. Protesty v Polsku probíhají na obou stranách, a to ve velmi podobné intenzitě. Protesty proti zákonu zakazujícímu potraty zcela se chystají i v Praze, 1. října na Palackého náměstí se na sociální síti Facebook svolává událost z názvem Czarny Protest.

Situace v Polsku je taková, že již nyní je potrat velmi obížně dosažitelný. Současná legislativa umožňuje potrat jen těm ženám, jejichž plod trpí nevratným vážným poškozením, případně pokud jejich těhotenství bylo důsledkem znásilnění či incestu. Legislativa pamatuje také na situaci, kdy by pro matku byl porod přímým ohrožením života - i v takovém případě by potrat byl možný.

Nyní je však projednáván “protipotratový” návrh zákona, který by Polsko zařadil vedle Vatikánu a Malty, v nichž jako jediných v Evropě platí úplný zákaz potratů. To by mimo jiné znamenalo, že by porodit musely např. mladé dívky, oběti znásilnění, atd. Vládní návrh zákona má podporu ve vedoucí straně Právo a Spravedlnost, ovšem zastánce zákon nachází v podstatě napříč politickým spektrem. To je odraz situace, kdy se 87 procent Poláků hlásí k římskokatolické církvi, která v uvedeném sporu pochopitelně stojí na straně protipotratového zákona. Tradičně má v Polsku církev výrazný vliv.