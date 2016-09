Expertka na péči o děti Eva Kiedroňová: Na dobrém začátku života miminka závisí všechno

Česká miminka plavou, otužují se a cvičí podle jejího metodického systému, maminky zase hýčkají svá batolata v souladu s jejími třemi knížkami. Ty jsou ostatně beznadějně vyprodané – nejznámější Něžnou náruč rodičů z roku 1994, jež vyšla v souhrnném nákladu osmdesát tisíc kusů, Eva Kiedroňová zanedloho opět vydá s aktuálními fotografiemi a v překladu do polštiny a angličtiny. „Jan Ámos Komenský říkal, že na dobrém začátku závisí všecko. Proto se dětem musíme věnovat ještě před narozením – a první minuty a dny života miminka jsou nesmírně důležité nejen pro něj, ale i pro jeho maminku.“

„A ta maminka si říká: Jak a kam ho budu ukládat, kde má správně spinkat? Jak si s ním budu hrát, jak ho budu krmit a čím, jak s ním mám vlastně mluvit?“ Toto všechno za nás už přes třicet let řeší třinecká rodačka Eva Kiedroňová, někdejší dětská sestra a dnešní autorka unikátní metody péče o dítě a stimulace kojence v souladu s jeho psychomotorickým vývojem. Provozuje sedm Baby clubů Kenny, její knížka Rozvíjej se, děťátko… díky řadě příkladů s dětmi do jednoho roku „vzdělává rodiče v rodičovství“, které je, jak víme, pěkná fuška. Publikace Jak se rodí vodníčci zase naučí batolata milovat vodu.

Co není zahrnuto ve zmíněných dvou knížkách, to se člověk dozví díky jejím internetovým videokurzům Šťastné dítě, které jsou předabované do čtyř světových jazyků. Po bazénech, hernách a tělocvičnách celé republiky školí a cvičí třicítka jejích lektorů na plný úvazek a další desítky na částečný, o stovkách proškolených instruktorů „cizích“ center ani nemluvě.

Eva Kiedroňová například tvrdí, že dítěti musíme jít především příkladem, protože ono nás odmala napodobuje: „Neměli bychom před dítětem třeba klít nebo kouřit – ono pak prožije svůj život s pocitem, že je to přirozené a správné. A když u rodiče uvidí respekt nebo nechuť k vodě, taky samo nebude chtít plavat.“ Důležitá je komunikace, aktivita a projevy lásky, kterými známá publicistka a oblíbená školitelka a metodička rozhodně nešetří: „Odjakživa jsem zbožňovala děti, už od první třídy jsem prohlašovala, že se jim budu věnovat. Vždyť sama pocházím ze čtyř sourozenců!“

Podrobnosti o metodách Evy Kiedroňové, ale i o revolučních projektech Frusack, USSPA, Zásilkovna, Prointepo, Medicem a dalších si přečtěte v článku s názvem České nápadnice v aktuálním Excellentu, příloze Reflexu.