Zemřel Max Mannheimer, přeživší pěti koncentračních táborů

Max Mannheimer, rodák z Nového Jičína, zemřel dnes ve věku úctyhodných 96 let. Prošel pěti koncentračními tábory: Terezínem, Osvětimí, Osvětimí-Březinkou, Dachau a jeho “pobočkou” Allach a konečně Müldorfem, z něhož byl v roce 1945 osvobozen. O svých vzpomínkách na válečná léta dlouho nemluvil. V koncentračních táborech zemřela téměř celá jeho rodina, včetně manželky, s níž se oženil těsně před prvním transportem do Terezína. Jediný, kdo společně s Maxem přežil, byl jeho starší bratr.

Mannheimer se zprvu o svých zážitcích zdráhal hovořit. V roce 1986 se však rozhodl k přesnému opaku - začal se účastnit besed o holocaustu, jezdil po školách a na akademické půdě vyprávěl, co v koncentračních táborech zažil. Byl to také on, kdo v roce 2013 vyzval kancléřku Merkelovou, aby jako vůbec první kancléřka Německa od 2. světové války jela navštívit Dachau (Merkelová to pak také udělala). Svůj životní příběh Mannheimer vydal také v knižní podobě v díle Spätes Tagebuch, kde popisuje svou cestu napříč tábory, včetně “zastávky” v okupované Varšavě.