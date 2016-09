Putin se nejspíš bojí o moc a chce založit mocenské superministerstvo

Felgengauer říká, že „Rusko je zemí zvláštních služeb a že za současných podmínek se jedná o činnost sil, které nemají jinou možnost“ než „návrat ke stalinským metodám“, aby se pokusily dosavadní režim udržet.

V Moskvě nejspíš probíhá diskuse o obnově jednotného ministerstva státní bezpečnosti. Felgengauer tvrdí, že „situace v Rusku je ještě horší, je tu jedna zahraniční válka a také domácí boje, konflikty v rámci vedení mezi ministerstvem obrany a ministerstvem financí“.

Navíc v Rusku panuje „katastrofální nedostatek peněz, život obyvatel se zhoršuje a je třeba být připraven na všechno“. To činí vytvoření takového superministerstva srozumitelným a správně načasovaným, aspoň pokud jde o Putina.

Válka na Ukrajině

Pokud jde o zahraniční otázky v krátkodobém horizontu, asi tato instituce přímo neohrozí Ukrajinu, ale v dlouhodobém horizontu to bude mít dopad podle toho, jak se válka dál povleče. Ukazuje se, s jakým soupeřem bude mít Ukrajina co do činění teď i v budoucnosti.

Existuje tam ještě jedno pojítko k Ukrajině a je to vidět na tom, jak Putin otestoval vytváření takových institucí v samozvaných republikách na východě Ukrajiny.

Někteří analytici se také domnívají, že zprávy o novém mocném ministerstvu mohou být takový pokusný balónek, jak na to zareaguje veřejnost. Těžko ovšem očekávat, že by Kreml, zvláště poté, co si ve volbách 18. září zajistil naprostou kontrolu nad Státní dumou, bral ohled na tak abstraktní záležitosti, jako je nějaká veřejnost. Ta už dávno rezignovala a zřejmě si nemyslí, že by cokoli, ať už je to politika, nebo veřejné protesty, mohlo situaci v zemi změnit.

Znovuzrození KGB

Dobře informovaná ruská média také informují, jak by nová instituce měla vypadat. Vladimir Putin plánuje spojit domácí bezpečnost, zahraniční špionáž a kontrarozvědky. V podstatě to znamená obnovu starého sovětského KGB. Pokud je to pravda, jak píše server vox.com, má Putin zřejmě vážné obavy o svou budoucnost — a dramaticky nerozumí riziku takového manévru.

Novému ministerstvu by dominovala Federální bezpečnostní služba (FSB), jež požívala velké důvěry, mohla dokonce zadržet i významné postavy z jiných služeb. Hlavní ruský vyšetřovatel Alexandr Bastrykin, který je proti tomuto plánu, má být údajně vyhozen.

Posun k autoritářskému režimu je zcela zjevný. V dubnu bylo oznámeno založení Národní gardy, jež má mít 200 tisíc příslušníků pořádkové policie a dalších 200 tisíc bezpečnostních gardistů pod velením generála Viktora Zolotova, blízkého Putinova spojence. Garda má být funkční do jednoho roku a mít jednotky rozmístěné po celé zemi. Mohla by tak zasáhnout proti jakýmkoli projevům nespokojenosti.

Jako za Stalina

Ministerstvo státní bezpečnosti svým názvem budí asociace s orgánem stejného jména, který působil v letech 1946 až 1953 v dobách diktatury J. V. Stalina.

Zdá se, že Putin nedůvěřuje mocenské elitě jako celku a pokouší se moc držet v rukou několika lidí, jimž důvěřuje. Zřejmě se bojí nějakého pokusu v mocenských elitách ho svrhnout. Paradoxem je, že sám nyní vytváří mocnou strukturu, která by se jednou mohla obrátit účinně proti němu. Zřejmě se ale domnívá, že má všechno pod kontrolou.

(S využitím zdrojů Window on Eurasia a vox.com.)