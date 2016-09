Důchody od ledna vzrostou průměrně o 308 korun

Důchody se zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a třetinu růstu reálných mezd.

Starobní důchod loni pobíralo 2,37 milionu obyvatel Česka. Valorizace znamená růst výdajů na důchody o 10,7 miliardy korun. Loni stát dal na všechny druhy důchodů 395 miliard Kč, letos počítá s 400 miliardami, z toho bylo na konci srpna vyčerpáno 264 miliard korun. Výdaje na důchody činí pravidelně zhruba třetinu státního rozpočtu.

Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě se po navýšení penzí dostane těsně nad hranici 40 procent.

Vláda do září počítala s valorizací o 200 korun, dohodla se na tom koalice na jaře s tím, že pokud se bude ekonomice dařit, mohli by penzisté stejně jako letos dostat jednorázový příspěvek 1200 korun. Proti vystupovaly odbory, příští valorizace by totiž vycházela z výměrů bez jednorázového příspěvku. S návrhem plán navýšit přišla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). O víkendu se k vyšší částce přiklonil i ministr financí Andrej Babiš (ANO).

"Ve zbytku funkčního období vlády chceme minimalizovat doplatky za léky pro pacienty nad 65 let. Připravovaným zákonem o sociálním bydlení pak chceme pomoci všem, kteří nemají bydlení či mohou mít problémy s financováním důstojného života - nevyhovující bytová situace se často týká právě seniorů," popsal premiér plány kabinetu.

Vláda měla v minulosti možnost schválit i vyšší než zákonnou valorizaci. Novela to ale před několika lety zrušila. Letos vláda pravomoc získala zpět. Předchozí kabinety využily podle dostupných informací toto právo za 15 let jen třikrát.

Ženy loni v průměru dostávaly 10.299 korun, průměrný starobní důchod mužů činil 12.551 korun. Na starobní penzi nad 14.000 korun dosáhlo zhruba 34.000 důchodkyň a 190.000 důchodců.

Doba, po kterou řádný starobní důchod čeští penzisté pobírají, se postupně prodlužuje. Zatímco v roce 2000 to bylo u mužů 16 a tři čtvrtě roku a u žen 22 a tři čtvrtě roku, loni to bylo pro muže 19 let a zhruba měsíc a u žen 27,5 roku.

Největší skok české penze udělaly mezi lety 2007 a 2008. Tehdy se nejnižší hranice zvedla ze 6757 na 7521 korun, tedy o 764 korun. Hranice pro desetinu nejvyšších důchodů se zvýšila z 11.002 na 12.057 korun, tedy o 1055 korun. Medián se posunul z 8641 na 9528 korun. V roce 1993 činil průměrný starobní důchod 2734 korun, o sedm let později 5962 korun a v roce 2010 byla vyplácená průměrná penze 10.093 korun.