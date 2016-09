V Polsku objevili nacistický poklad, skrýval Mein Kampf i dobové noviny

Několik druhů německých novin, výtisky Hitlerovy knihy Mein Kampf, mince, ale i třeba vzácné poštovní známky. To vše je součástí nevídaného objevu, který učinili v polském městě Zlocieniec polští archeologové. Schrána s cennostmi ležela pod zemí více než 80 let.

Kromě Mein Kampfu a novinových výtisků černá schrána zakopaná pod zemí obsahovala také mince ještě z dob Výmarské republiky. Za pozornost také stojí fakt, že kromě předmětů souvisejících s nacistickou érou zde byly nalezeny i památkové předměty z oslavy ve Zlocienieci, která v roce 1933 připomínala šestisté výročí založení města.

Objev podle informací polského rozhlasu nebyl náhodný. Archeolog, který po schráně pátral, měl prý již déle určité indicie, jež mu k nálezu černé skříňky s historickými předměty pomohly. Až nyní však přišla faktická příležitost se ke schráně dostat.

Nález souvisí s barvitou historií dvanáctitisícového města, které nyní leží na severozápadě Polska. Město má v souvislosti s nacistickou érou pohnutou historii - zaprvé, v roce 1938 během tzv. Křišťálové noci se během jediného dne odehrál masový útok jednotek SA na tamní židovské obyvatelstvo, z nichž se podařilo uprchnout pouhým osmi.

Nynější Zlocieniec, do roku 1945 německy Falkenburg, byl až do konce 2. světové války součástí Německa. Během 30. let zde bylo vystavěno jedno z prvních nacistických výukových center pro nacistické důstojníky. Se stavbou takzvaného Ordensburg Krössinsee se začalo již ve 30. letech. A právě z tohoto období, kdy se tato budova stavěla, pochází objev skříňky, která obsahuje mimo jiné i podepsané podobizny Adolfa Hitlera.

Tým archeologů a historiků svůj objev představili včera. Artefakty, včetně mincí, portrétů Hitlera i výtisků Mein Kampfu, budou k vidění v historickém muzeu ve městě Štětín.